Circuito regional de atrações culturais deve começar em março de 2020

Campo Grande (MS) – A presidente da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul, Mara Caseiro, disse nesta quarta-feira (02), que pretende abrir ainda neste ano, editais para realização de circuitos culturais em todo o Estado. A ideia, segundo ela, é iniciar em março de 2020, eventos nas modalidades de dança, teatro, cinema, música e artes visuais. A declaração da presidente da Fundação aconteceu durante entrevista ao programa Cadeira do DJ, da rádio Educativa 104,7 FM.

“A proposta do circuito cultural partiu do governador Reinaldo Azambuja. Logo que entrei na Fundação, ele me pediu para que houvesse um projeto voltado para os municípios. Então, a partir de março do ano que vem, nós já queremos começar esse circuito de cultura, com talentos regionais”, declarou Mara Caseiro.

Aos locutores Gilson Espíndola e Celito, ela também falou sobre o Festival América do Sul, que acontecerá em Corumbá, de 14 a 17 de novembro. “A programação está quase pronta e posso dizer que vai ser um sucesso”, disse. O evento terá atrações nacionais e regionais que serão divulgadas em breve.

Questionada sobre política, já que é primeira suplente da cadeira de deputado estadual de sua coligação, Mara Caseiro respondeu que seu foco no momento é a Fundação de Cultura. “O governador me deu essa missão na Fundação e tenho feito de tudo para atender seu chamado e, acima de tudo, promover a nossa cultura que é muito rica e bem diversificada”.