Circuito de oficinas do Sesc Dramaturgias começa amanhã na Morada dos Baís

Começa nesta terça-feira (9) em Campo Grande o circuito de oficinas do Sesc Dramaturgias. A Dramaturgia do Circo é o tema da primeira etapa com a oficina "Circo de criação, da técnica à cena", com Bruno Carneiro. As vagas são limitadas e as inscrições gratuitas, podendo ser feitas até terça no Sesc Morada dos Baís.

A atividade, que estimula uma consciência circense criativa e atual, acontece de entre terça e sábado (13), das 18h30 às 22h30, no Teatro de Bolso do Sesc Horto Florestal, localizado no bairro Amambaí.

A proposta da oficina é incitar no participante uma consciência circense criativa, usando técnicas como acrobacias de 15 a 1 de solo, para dar suporte a uma metodologia de criação que tem como fim a elaboração da escrita de cenas circenses.

O circo atual cada vez mais se aprofunda na ideia da escrita para o circo, na elaboração de seus personagens, seus autores, seus clássicos, tal como há no teatro, o Shakespeare, na dança o Lago dos Cisnes. Para tanto algumas escolas, grupos e companhias de circo, principalmente na Europa, vem buscando tornar seus espetáculos em peças escritas.

Com métodos específicos a oficina irá extrair dos participantes o desenvolvimento desta escrita voltada para o circo, tal como a elaboração e execução das cenas escritas. As oficinas também serão realizadas em Corumbá - cidade localizada a 419 km de Campo Grande - entre 15 e 19 de maio.

