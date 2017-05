Circuito 2017 de Dramaturgia será realizado em Campo Grande e Corumbá

A partir do dia 9 de maio, o Sesc Dramaturgias dá início ao circuito de oficinas em Campo Grande e Corumbá. A Dramaturgia do Circo é o tema da primeira etapa com a oficina “Circo de criação, da técnica à cena” com Bruno Carneiro.

A atividade, que estimula uma consciência circense criativa e atual, acontece de 09 a 13/05 das 18h30 às 22h30 no Teatro de Bolso do Sesc Horto e de 15 a 19 de maio em Corumbá. As vagas são limitadas e as inscrições gratuitas.

A proposta da oficina é incitar no participante uma consciência circense criativa, usando técnicas como acrobacias de 15 a 1 de solo, para dar suporte a uma metodologia de criação que tem como fim a elaboração da escrita de cenas circenses.

O circo atual cada vez mais se aprofunda na ideia da escrita para o circo, na elaboração de seus personagens, seus autores, seus clássicos, tal como há no teatro, o Shakespeare, na dança o Lago dos Cisnes; para tanto algumas escolas, grupos e Cias de circo, principalmente na Europa, vem buscando tornar seus espetáculos em peças escritas.

Com métodos específicos a oficina irá extrair dos participantes o desenvolvimento desta escrita voltada para o circo; tal como a elaboração e execução das cenas escritas.

Confira a programação, requisitos e os períodos de inscrição:

1ª ETAPA – DRAMATURGIA DO CIRCO

Oficina: Circo de criação, da técnica à cena

Ministrante: Bruno Carneiro

CAMPO GRANDE

Dias: 09 a 13/05

Horário: 18h30 às 22h30

Local: Teatro de Bolso – Sesc Horto

Inscrições: até o dia 09/05 no Sesc Morada dos Baís

Inscrições gratuitas – 20 vagas

Pré-requisito: 18 anos

Carga horária: 20 horas

CORUMBÁ

Dias: 15 a 19/05

Horário: 17h às 21h

Local: Cia da Lona – Rua Mato Grosso, 70

Inscrições até o dia 15/05 no Sesc Corumbá

Inscrições gratuitas – 30 vagas

Pré-requisito: 18 anos

Carga horária: 20 horas

Serviço – Informações pelo telefone (67) 3311-4300, em Campo Grande e (67) 3232-3130, em Corumbá. Acompanhe a programação no site sesc.ms

