'Circo dos Sonhos' entra em sua última semana na Capital

Os campo-grandenses que ainda não visitaram o Circo dos Sonhos, instalado no Shopping Campo Grande, têm ainda esta semana para conhecerem a atração. As sessões continuarão até domingo (27), no estacionamento do empreendimento, ao lado do Carrefour. São mais de 60 profissionais envolvidos, entre eles mais de 30 artistas brasileiros e estrangeiros com talento de nível internacional. A trupe traz malabaristas, equilibristas, contorcionistas, mágicas, muita palhaçada, além de globo da morte, pêndulo e patinação.

Há mais de cinco anos, o espetáculo conta com uma parceria com o embaixador do circo brasileiro, o ator Marcos Frota. A criação é da família Jardim, com mais de 30 anos de tradição, que hoje possui três circos que viajam pelo Brasil. Nos circos da companhia trabalham centenas de pessoas, entre elenco, produtores, carpinteiros, serralheiros e muitos outros profissionais envolvidos na produção de três espetáculos de sucesso.

"Resolvi criar um espetáculo que fosse um sonho, mesclando teatro, dança, música e artes circenses e que pudesse levar nossa plateia a um mundo mágico, o mundo do picadeiro que exerce encantamento nas pessoas há séculos...", destaca Rosana Jardim, diretora do espetáculo.

Evoluções espetaculares de contorção, força e delicadeza que as belas artistas desenvolvem nos tecidos e na lira, um globo da morte que fará o público se surpreender, são algumas das atrações que o Circo dos Sonhos apresenta. Os palhaços também garantem momentos divertidos junto ao público, com números cômicos que prometem levar a plateia às gargalhadas.

Tudo acontece dentro do sonho de uma garotinha que despertada por um mágico, vai parar no circo. Nesse ambiente de sonhos, a plateia é convidada a viver essa aventura no fantástico e maravilhoso mundo do circo e aquela menina que outrora estava desanimada com seus brinquedos banais, agora participa empolgada do espetáculo interagindo com os artistas circenses.

Serviço - O espetáculo acontece aos Sábados, domingos e feriados às 15h, 17h30h e 20h.

Mais informações sobre compras de ingressos podem ser feitas por meio dos telefones (11) 20760087 / (11) 99777 7177, ou pelo site.