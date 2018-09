Ciranda Cultural lança Diário de um Nerd 3

“Diário de um Nerd 3” tem prefácio de Pedro Duarte, editor-chefe do Jovem Nerd, e é mais um lançamento da Editora Ciranda Cultural. - Divulgação

“Diário de um Nerd 3” chega às livrarias recheado de ilustrações incríveis e com boas pitadas de humor. Lançado em mais de doze países, e sucesso de vendas aqui no Brasil, a obra narra o cotidiano de Phil Dick, um jovem e simpático nerd, fascinado por séries, jogos e filmes de ficção.

Mantendo o mesmo perfil dos dois primeiros volumes, o livro faz um passeio pelo universo geek, relacionando interesses, fatos e curiosidades que cercam o mundo dos nerds.

Nesta nova aventura, Phil Dick tem a importante missão de salvar os roteiristas das famosas séries de TV das garras de um terrível vilão. Para isso, ele conta com a The Ping Pong Theory, uma equipe da pesada formada pelos amigos Nicholas, George, sua irmã Ellen, a bela Mata-Crânio e o seu cachorro chihuahua, Teo. Conduzido pelo seu mentor Darth Vader, o garoto enfrentará perigos para salvar o futuro de suas séries preferidas.

Stephen Hawking, Batman, Homem Aranha, Charlie (Two and Half Men), Thor, Einstein e tantos outros personagens e figuras importantes da ciência, inspiram o jovem na sua missão de se tornar um super-herói.

“Diário de um Nerd” é mais uma criação do norte-americano Philip Osbourne, que começou a carreira de escritor produzindo quadrinhos enquanto ainda estava na faculdade.

Ser nerd significa ser curioso e não ter medo de ser criança, mesmo aos 70 – conta o autor. – Eu bebo com a caneca do Flash, carrego a mochila dos Caça-Fantasmas, uso cuecas dos Simpsons, e dirijo somente se tiver usando a camisa do Justiceiro. Sou louco? Eu sou apenas uma criança que sonha com games, revistas e séries de TV. Ser nerd significa ser corajoso e capaz de ver magia em um mundo que nem sempre é mágico – finaliza Osbourne.

