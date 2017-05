Cinépolis realiza a 3ª edição do Projeto Vamos Todos a Cinépolis

Além do projeto “Vamos Todos a Cinépolis”, a rede no Brasil também apoia a Cinemagine, voltada para deficientes visuais, que utilizam a sala 4DX como estímulos sensoriais e possui uma parceria com o Instituto Ayrton Senna, em que os clientes são convidado / Divulgação

A rede Cinépolis, maior operadora de cinemas da América Latina e segunda maior do mundo em ingressos vendidos, realizará a terceira edição do projeto “Vamos Todos a Cinépolis”, no dia 20 de maio de 2017, com a exibição de Moana – Um Mar de Aventuras. As exibições acontecem em seus 48 complexos com o intuito de levar a magia e experiência do cinema a 14.100 pessoas de instituições carentes do Brasil. Além disso, haverá a distribuição de pipoca e refrigerante.



Criado em 1998 no México pela Fundação Cinépolis, o projeto é o primeiro programa social da rede e já recebeu milhares de crianças e adultos vulneráveis no México. Diante da importância da ação, a Cinépolis a implementou no País em 2015, com o objetivo de compartilhar a magia do cinema e entretenimento com pessoas que normalmente não teriam acesso, utilizando-o como ferramenta de comunicação, educação e diversão.

“A Cinépolis no México desenvolve ações sociais há mais de 10 anos e criou a Fundação Cinépolis, que contribui para o desenvolvimento social de programas focados em saúde e educação, diante disso, pretendemos expandir a atuação social da rede no Brasil com o projeto Vamos Todos a Cinépolis, proporcionando acessibilidade e lazer para os participantes”, afirma Luiz Gonzaga Assis de Luca, presidente da Cinépolis no Brasil.



Além do projeto “Vamos Todos a Cinépolis”, a rede no Brasil também apoia a Cinemagine, voltada para deficientes visuais, que utilizam a sala 4DX como estímulos sensoriais e possui uma parceria com o Instituto Ayrton Senna, em que os clientes são convidados a fazer doações na bilheteria da rede em prol da organização, que contribui para ampliar as oportunidades de crianças e jovens por meio da educação.



Serviço

Vamos Todos a Cinépolis

Data: 20 de maio

Local: 48 complexos da Cinépolis





