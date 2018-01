CineMIS de Férias é opção de entretenimento gratuito para a criançada

O Museu da Imagem e do Som (MIS/MS), unidade da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul (FCMS), realiza de 22 a 26 de janeiro o CineMIS de férias, com exibição gratuita de filmes para crianças.

A proposta é oferecer ao público, principalmente às crianças, entretenimento e atividades lúdicas nas férias. Entretanto, os pais também estão convidados a participarem desta atividade que é gratuita e repleta de entretenimento, conhecimento e a interação entre o MIS e a comunidade.

Os filmes selecionados abordam diversos temas e alguns já receberam vários prêmios sendo sucesso de públicos e crítica, oportunizando assim, ao público em geral, conhecer um pouco mais do mundo do cinema infantil. De segunda a quinta (22 a 25 de janeiro) serão duas sessões, às 14h e 16h, e na sexta-feira (26.1) apenas uma sessão, às 14h, no Museu da Imagem e do Som, situado na avenida Fernando Corrêa da Costa, 559 – Centro – 3º andar. Mais informações pelo telefone (67) 3316-9178

Confira a programação:

Dia 22 de Janeiro às 14h

Um anjinho travesso

Ano: 2011

Duração: 1h e 24min.

Gênero: Animação

País de origem: EUA

Sinopse: Baseado em um dos livros infantis mais vendidos até hoje, O Anjinho Travesso conta a história de um garotinho que chega ao Paraíso um pouco antes do que deveria. Com saudade de casa e se sentindo muito solitário, ele viaja de volta à Terra com seu amiguinho Halo, um cãozinho muito simpático, para levar um lindo e sincero presente para o Menino Jesus. Só que, como qualquer criança, este anjinho travesso de verdade vive incríveis e emocionantes aventuras em sua jornada. Esta bela animação é uma verdadeira experiência de amor, diversão e magia e dá vida a uma das mais bonitas histórias infantis de todos os tempos, escrita por Charles Tazewell.

Dia 22 de janeiro às 16h

O mundo dos pequeninos

Ano: 2012

Duração:1h 34min

Direção: Hiromasa Yonebayashi

Nacionalidade: Japão

Sinopse: Nos subúrbios de Tóquio, sob o assoalho de uma casa velha, Arrietty (Saoirse Ronan) vive em seu minúsculo mundo com a família, fazendo de tudo para manter em segredo a existência de todos. Sobrevivendo como pequenos ladrões, eles conhecem as regras para que nunca sejam percebidos pelos verdadeiros – e grandes – donos da casa. Para isso, procuram manter a desconfiança deles em cima dos gatos e ratos e tomam todos os cuidados possíveis para evitar de serem vistos. Contudo, quando um jovem rapaz se hospeda na casa, a pequenina Arietty acredita que poderá manter uma amizade com ele, apesar da diferença dos tamanhos.

Dia 23 de Janeiro às 14h

O reino gelado

Ano: 2013

Duração: 1h 20min

Direção: Maxim Sveshnikov, Vlad Barbe

Elenco: Cindy Robinson, Wendee Lee, Erin Fitzgerald

Gêneros: Animação, Fantasia

Nacionalidade: Rússia

Sinopse : Desejando criar um novo mundo no qual o vento polar esfrie as almas humanas, a Rainha da Neve cobriu o planeta com gelo e ordenou a destruição de todas as artes e artistas. De acordo com as previsões de um espelho mágico, a última ameaça aos seus planos estaria no mestre-vidreiro Vegard, cujos espelhos refletem as almas das pessoas. Vegard e sua esposa Una são sequestrados, deixando seus filhos Kai e Gerda para trás. O tempo passa e os servos da Rainha capturam também Kai, acreditando que o garoto é o sucessor de seu pai. Mas sua irmã Gerda, uma jovem muito corajosa, embarca em uma jornada pelo reino, encarando todos os obstáculos para salvar o irmão e voltar a aquecer os corações das pessoas.

Dia 23 de janeiro às 16h

Canção do Oceano

Ano: 2014

Duração:1h 33min

Direção: Tomm Moore

Nacionalidade: Irlanda

Sinopse: A pequena Saoirse tem um poder especial: ela pode se transformar em uma foca, e depois retornar à condição humana. Ela é uma “selkie”, de acordo com a lenda irlandesa e escocesa, e uma das últimas de sua espécie. Um dia, Saoirse foge à vigilância da avó e embarcar em uma aventura subaquática para liberar criaturas em perigo.

Dia 24 de Janeiro às 14h

Moana – Um mar de aventuras

Ano: 2017 Duração: 1h 47min Direção: John Musker, Ron Clements Elenco: Auli’i Cravalho, Dwayne Johnson, Alan Tudyk Gêneros: Animação, Família Nacionalidade: EUA

Sinopse: Moana Waialiki é uma corajosa jovem, filha do chefe de uma tribo na Oceania, vinda de uma longa linhagem de navegadores. Querendo descobrir mais sobre seu passado e ajudar a família, ela resolve partir em busca de seus ancestrais, habitantes de uma ilha mítica que ninguém sabe onde é. Acompanhada pelo lendário semideus Maui, Moana começa sua jornada em mar aberto, onde enfrenta terríveis criaturas marinhas e descobre histórias do submundo.

Dia 24 de janeiro às 16h

Paranorman

Ano: 2012

Duração: 1h27min

Direção: Sam Fell, Chris Butler

Elenco: Alex Borstein, Kodi Smit-McPhee, Tucker Albrizzi

Gêneros: Animação, Aventura, Comédia

Nacionalidade: EUA

Faixa etária: a partir de 6 anos

Sinopse: Norman Babcock (Kodi Smit-McPhee) é um garoto que consegue ver e falar com os mortos. Entretanto, o único que acredita em suas habilidades é Neil, um amigo excêntrico. Um dia, o tio de Norman conta sobre um importante ritual anual realizado na cidade, com o objetivo de protegê-la de uma maldição jogada por uma bruxa séculos atrás. Norman resolve ajudar no ritual, mas as coisas não saem como planejado e uma nuvem mágica faz com que os mortos se levantem das tumbas da cidade.

Dia 25 de Janeiro às 14h

Caçadores de Dragões

Ano de lançamento: 2008

Duração:1h 22min

Direção: Arthur Qwak, Guillaume Ivernel

Elenco: Marie Drion, Vincent Lindon, Patrick Timsit

Gênero: Animação

Nacionalidades: França, Alemanha

Sinopse: A jovem Zoe (Marie Drion) é sobrinha de um famoso guerreiro aposentado. A menina acredita que seu destino é enfrentar dragões, mas seu tio (Philippe Nahon) não gosta muito da ideia. Um dia, ela se perde na floresta e inesperadamente encontra Gwizdo (Patrick Timsit) e Lian-Chu (Vincent Lindon), dois caçadores amadores (e para lá de atrapalhados). O trio acaba enfrentando o gigantesco desafio de suas vidas: caçar o dragão mais poderoso de todos os tempos e impedir que a Terra seja destruída.

Dia 25 de janeiro às 16h

As aventuras de Marco Polo

Ano: 2005

Duração:1h21min

Direção: Ron Merk

Nacionalidade: EUA

Sinopse: O jovem Marco, um marinheiro de dezessete anos, cujo ancestral foi o famoso explorador Marco Polo, encontra motivação, amizade e aventura em sua busca por desafios, enquanto prossegue na busca pela princesa Ming Yu, descendente de Kubla Khan. Quando ele finalmente a encontra, ela e Marco reúnem as duas metades do medalhão mágico, que fora passado para suas famílias ao longo de diversas gerações. Mas o perigo está à espreita e surge na forma de Foo-Ling, Ministro de Estado de Kubla Khan, que roubou o medalhão e através do poder que este possui, pretende viajar para uma outra era do tempo para o lugar onde está a princesa. Ele agora se apoderou do trono e parte rumo a uma conquista própria: destruir o último descendente de Marco Polo.

Dia 26 de janeiro às 14h (Única Sessão )

O conto da princesa kaguya

Ano: 2015

Duração:2h17min

Direção: Isao Takahata

Nacionalidade: Japão

Sinopse: Esta animação é baseada no conto popular japonês “O corte do bambu”. Kaguya era um minúsculo bebê quando foi encontrada dentro de um tronco de bambu brilhante. Passado o tempo, ela se transforma em uma bela jovem que passa a ser cobiçada por cinco nobres, dentre eles, o próprio Imperador. Mas nenhum deles é o que ela realmente quer. A moça envia seus pretendentes em tarefas aparentemente impossíveis para tentar evitar o casamento com um estranho que não ama. Mas Kaguya terá que enfrentar seu destino e punição por suas escolhas.