Cinemark inova com plataforma própria de venda de ingressos

A Cinemark lançou a sua própria plataforma de e-commerce, com o objetivo de se aproximar ainda mais do público, conhecer suas preferências e tornar sua experiência mais completa. Pelo App Cinemark e pelo site da Rede, é possível comprar ingressos com assento marcado, combos e produtos de snack bar e ter acesso a benefícios, além de consultar o cinema mais perto e conferir horário e informações dos filmes em cartaz. Tudo na palma da mão, sem precisar sair de casa.



Essa iniciativa é inédita no mercado de cinema e deve criar uma nova dinâmica de relacionamento com os usuários. Para a diretora de Marketing da Cinemark Brasil, Bettina Boklis, a plataforma possibilita uma conexão maior com os clientes: “Nós nos preparamos intensamente no último ano para desenvolver nossa própria plataforma de e-commerce. Queremos nos conectar cada vez mais com os nossos clientes e entender a sua jornada. Estamos investindo em tecnologia para oferecer um atendimento customizado e exclusivo, além de promoções e benefícios”.



A campanha de divulgação da nova plataforma da Rede é estrelada pelo ator e humorista Marcelo Adnet nas telas da Cinemark e também na Televisão, Rádio, revistas, OOH e mídia online. Ele interpreta vários personagens cômicos, como um geek cinéfilo e um sommelier de pipoca, divulgando os atributos do app. Na Capital, a Cinemark fica no Shopping Campo Grande.