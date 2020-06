Cinema drive-in estreia em Campo Grande; Confira como é a experiência

Curiosos e saudosistas vão à estreia de cine drive-in em Campo Grande - (Foto:Divulgação)

Se você sempre teve aquela curiosidade de assistir a um filme em um drive-in, como era antigamente, desde ontem, dia 17/06, é possível ter essa experiência em Campo Grande/MS. Em uma iniciativa do Shopping Bosque dos Ipês, até 64 carros poderão lotar parte da área externa do centro comercial localizado na saída para Cuiabá e aproveitar uma sessão cinematográfica única.

Segundo os organizadores do Cine Bosque Drive-In, as vendas e informações estão disponíveis através site (www.hojeeumereco.com). Os ingressos custam R$ 60 a inteira, mas levando um quilo de alimento não perecível o preço cai para R$ 30, mesmo valor da meia-entrada para quem tem direito. Preço é cobrado por pessoa, e não por veículo. Crianças de até 7 anos não pagam e o estacionamento não será cobrado.

Experiência

Nesta última quarta-feira (17/06), a equipe do jornal A Crítica foi convidada para ter essa experiência única e assistir ao filme “John Wick: Um novo dia para matar”. Ao chegar no estacionamento do Shopping, o cliente é recebido por uma equipe, que faz a conferência do ticket e realiza a aferição de temperatura dos ocupantes do veículo, e em seguida destina cada automóvel para o seu espaço na sessão. A distância entre os veículos é de 2 metros. O espaço destinado à exibição dos filmes tem um nivelamento íngreme, e acaba facilitando a visão de quem está atrás. E carros maiores são estacionados nas laterais com o objetivo de facilitar a visão dos clientes com veículos mais baixos.



Cada carro recebe uma numeração de identificação para cliente utilizar um aplicativo no celular (APP GOTAP!) para pedir alimentação das lanchonetes da praça da alimentação do Shopping e pipoca de um food truck.

A sonorização dos filmes é transmitida por uma estação de rádio na frequência FM 101.5. O som do filme dentro do carro é perfeito.

O carro da reportagem ficou na última fileira, e foi possível enxergar a tela e ler as legendas. O mais confortável seria se posicionar perto de uma das duas telas, que tem 8 metros de largura por 3 metros de altura.

Qualquer emergência deve ser comunicada acionando o pisca-alerta do veículo. Para ir ao banheiro, você deve ligar o pisca-alerta e esperar um funcionário se dirigir até o carro. É ele quem vai te encaminhar ao banheiro – que só pode ser ocupado por uma pessoa de cada vez.



Para que a experiência não seja frustrante, é importante deixar um conselho: cuidado com a bateria do seu carro. Por isso, para quem está se programando em assistir a um filme no cinema drive-in, verifique antes a carga da bateria do seu carro, para evitar problemas após o fim da sessão. Mas não se preocupe, pois os organizadores do projeto estão preparados para socorrer quem tiver problemas com o carro que não queira ligar depois do filme.



Durante o filme, desligue todos os recursos que podem consumir bateria, mas não se preocupe, pois os organizadores do projeto estão preparados para socorrer os clientes.

Para essa semana, algumas sessões já estão esgotadas, mas ingressos que estão à disposição e podem ser conferidos através do site http://www.hojeeumereco.com/ .



A programação completa, recheada de clássicos, está disponível abaixo:

QUINTA-FEIRA (18)

Filme: La la land

Horário: 18h e 21h30

Duração: 2h08m

SEXTA-FEIRA (19)

Filme: Até Que a Morte Nos Separe 3

Horário: 17h30 e 21h10

Duração: 1h40

SÁBADO

Filme: Rock Dog: No Faro do Sucesso

Horário: 17h30

Duração: 1h30m

Filme: A Maldição da Casa Winchester

Horário: 21h10

Duração: 1h40m

DOMINGO (21)

Filme: Rock Dog: No Faro do Sucesso

Horário: 17h30

Filme: A maldição da Casa Winchester

Horário: 21h10