Cinema drive-in do Shopping Campo Grande em parceria com o Sesc é adiado para agosto

Os ingressos para cada sessão custam 5kg de alimentos não-perecíveis por pessoa, exceto sal - (Foto: Reprodução)

Como previsto, o Shopping Campo Grande informa que as próximas sessões do Cine Sesc Drive-in, projeto realizado em parceria com o Sesc MS, serão adiadas para o mês de agosto. As datas ainda não foram definidas, mas os clientes que desejarem, podem continuar trocando seus ingressos no balcão localizado na Praça Central do Shopping, em frente às Pernambucanas. O motivo da mudança é o novo decreto da Prefeitura de Campo Grande.

Os ingressos para cada sessão custam 5kg de alimentos não-perecíveis por pessoa, exceto sal. O montante arrecadado será doado ao Programa Mesa Brasil Sesc, que em junho arrecadou mais 137 toneladas de alimentos, atendendo 19.492 pessoas em situação de vulnerabilidade. As doações ao Programa Mesa Brasil Sesc continuam por meio do site e também no endereço Rua Joel Dibo, 32 - Centro.

Novo horário de funcionamento - Até o fim do mês, o estabelecimento passa a funcionar em horário reduzido, de segunda a sexta-feira, das 11h às 19h, não abrindo aos sábados e domingos. Para evitar aglomerações, o empreendimento conta com auxílio do sistema drive-thru e também de delivery das lojas, proporcionando mais comodidade ao cliente. No link, você pode conferir as lojas participantes.

Quem optar pelo drive-thru, basta entrar em contato com a loja, escolher o produto, combinar a forma de pagamento, e agendar o melhor dia e horário para retirar a encomenda. Depois, na data e hora marcadas, o cliente deve se dirigir ao ponto de encontro instalado no 1º piso do Shopping, próximo ao Outback e aguardar dentro de seu veículo. O produto será entregue devidamente higienizado e a cobrança de estacionamento não será feita para quem aderir a esse serviço. Outra opção é comprar pelo Delivery próprio de cada loja.