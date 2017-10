Cinema (d)e Horror promove sessão especial de Halloween no MIS

Campo Grande (MS) – Com uma programação especial em alusão ao Halloween – festividade tradicional dos países anglófonos – o Cineclube Cinema (d)e Horror realiza nesta segunda-feira (30.10), às 19 horas, no Museu da Imagem e do Som (MIS) uma sessão de filmes brasileiros que celebram a data.

Os filmes (um longa e três curta-metragens) são dirigidos por Larissa Anzoategui e José Roberto Bastos. Após as exibições será proposto ao público um debate com a presença dos diretores. A entrada, como sempre, é franca. Mas a classificação indicativa é de 16 anos.

Confira a sinopse dos filmes:

Astaroth (Larissa Anzoategui) – Encoberta pelas névoas do tempo, ela foi esquecida. Mas sempre há alguém para lembrar. Gregório (Janderson Tucunduva) é um tatuador obcecado por Astaroth (Monica Monteiro), entidade demoníaca que espreita nas sombras com promessas de desejo e prazer. Com a arte da tatuagem e com seu conhecimento arcano, ele pretende resgatá-la das brumas do esquecimento e trazê-la para o mundo da carne. Duas jovens são envolvidas em seus planos: a decidida tatuadora Dri (Ju Calaf) e a doce guitarrista Lia (também interpretada por Monica Mattos). Amiga delas, Mai (Jacqueline Takara) é a jovem que usará seu treinamento em artes marciais para tentar defendê-las e combater os desígnios do Inferno. Duração: 73 minutos.

Limerece (Larissa Anzoategui) – A troca de olhares, a aproximação e a necessidade descontrolada de confiar um primeiro beijo a um estranho. Qual é o pior que poderia acontecer? Duração: 13 min.

Promidal (José Roberto Bastos) – Veronica é influenciada por Valéria a usar Promidal, uma nova droga que transforma suas vidas. O curta é um suspense que utiliza uma linguagem diferente para representar este momento dramático das personagens. Duração: 13 min.

Último Colar (José Roberto Bastos) – Um assassino ataca, mas desta vez sua vítima volta para persegui-lo. Muito suspense e mistério por trás desta inversão de papeis onde o psicopata vira o perseguido. Duração: 13 min.

O Museu da Imagem e do Som (MIS) fica no Memorial da Cultura e da Cidadania, na avenida Fernando Correa da Costa, 559, Centro.

