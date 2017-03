Cineclube UFGD exibirá a comédia Frances Ha

Saiba Mais MÚSICA UFGD inscreve músicos e artistas para shows em 2017

Prosseguindo com a programação especial do mês de março, referente ao Dia Internacional da Mulher, o projeto de extensão Cineclube UFGD exibirá neste sábado (18) a comédia Frances Ha (2013), dirigida por Noah Baumbach. O filme é uma fábula cômica moderna que explora Nova York, amizade, classe, ambição, fracasso e redenção.



A sessão é aberta a todos os interessados e terá início às 17h, no cineauditório da Unidade 1 da UFGD (Rua João Rosa Góes, 1761, Vila Progresso).



De acordo com a sinopse, Frances (Greta Gerwig) divide um apartamento em Nova York com Sophie (Mickey Sumner), sua melhor amiga. Brincalhona e com ar de quem não deseja crescer, ela recusa o convite do namorado para que more com ele justamente para não deixar Sophie sozinha. Entretanto, a amiga não toma a mesma atitude quando surge a oportunidade de se mudar para um apartamento melhor localizado, mesmo que isto signifique que ela e Frances passem a morar em locais diferentes. A partir de então tem início a peregrinação de Frances em busca de um novo lugar que se adeque às suas finanças, já que ela é apenas aluna em uma companhia de dança à espera de uma chance de integrar o grupo de bailarinos que encenará o espetáculo de Natal. Mesmo diante das dificuldades, Frances tenta manter o alto astral diante os problemas que a vida adulta traz.

INSCRIÇÕES

Para quem deseja participar toda semana do Cineclube UFGD e receber certificado de atividade de extensão, o projeto informa que as inscrições são permanentes e feitas através da lista de presença de cada sessão.



Confira o trailer do filme:

