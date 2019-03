Cineclube da Morte exibe 'Ensina-me A Viver' no Belas Artes

Pode parecer mórbido, um Cineclube da Morte. E não tem nada a ver com exibir filmes de terror, de freiras e todas as maldições que as (nos) afligem. O Cineclube da Morte virou o maior sucesso no Belas Artes. Idealizado pela doutora Ana Cláudia e o ativista da boa morte, Tom Almeida, o programa mensal reúne especialistas e o público interessados em debater vida, morte e cinema.

Nesta terça-feira, 12, às 19h30, ocorre a primeira sessão deste ano, após as férias. E o filme é especial - Ensina-me a Viver, o cultuado Harold e Maude, de Hal Ashby.

Ana Cláudia Quintanas Arantes é médica e começou a trabalhar com pacientes terminais. Escreveu um livro - A Morte É Um Dia Que Vale Viver. Posto que a morte é a única certeza da vida, não faz sentido tentar ignorá-la, ou fingir que não vai ocorrer. Não se trata de transformar a própria vida num preparativo, um ensaio para a morte. A questão é viver melhor consigo mesmo e com os outros.

Como diz a doutora Ana Cláudia, "a morte é um ótimo pretexto para se falar sobre a vida. Responder a perguntas sobre como queremos morrer nos leva a pensar e agir sobre como estamos vivendo." Grandes diretores, e Ingmar Bergman é um bom exemplo, fizeram da inevitabilidade da morte - e do silêncio de Deus, no caso dele - material para filmes inesquecíveis. Basta lembrar o cavaleiro no jogo de xadrez com a morte, salvando a vida daquela família de saltimbancos em O Sétimo Selo. Ou, então, Agnès, devorada pela dor, encontrando a paz nos braços da aia - a Pietà, segundo Bergman -, em Gritos e Sussurros.

O espectador que vir nesta terça Ensina-me a Viver assistirá a um filme com fama de cult, de clássico. Talvez valha fazer um exerciciozinho de imaginação. O filme é de 1971, o segundo dirigido por Ashby, que havia sido montador de Norman Jewison. Ele faria depois A Última Missão, Shampoo, Esta Terra É Minha Terra, Amargo Regresso, Muito Além do Jardim, Morrer Mil Vezes.

Ashby gostava dos temas que incomodavam - a morte, bem entendido. Os veteranos que voltavam estropiados do Vietnã. Um cantor folclórico que lutava, com sua voz e o violão, ao lado dos trabalhadores. Como diretor, também virou cult, mas os filmes não faziam sucesso de público. Começaram a fazer depois. Só Ensina-me a Viver estourou de cara.

Em 1970, Robert Altman impôs-se com Mash e Voar é com os Pássaros. O segundo era interpretado por um ator esquisito, Bud Cort, como um cara que sonhava voar. No ano seguinte, o esquisitão virou Harold, um garoto de 20 anos que vive tentando se matar. Harold liga-se a uma idosa sacudida de 70 anos que possui toda a energia que falta ao garoto. Ruth Gordon, que havia vencido o Oscar de coadjuvante como a vizinha de O Bebê de Rosemary, de Roman Polanski, é quem faz o papel.

A química entre Bud e Ruth é perfeita, talvez o filme não tivesse funcionado sem os dois. E ainda tem a trilha genial de Cat Stevens, que se converteu ao Islã e trocou de nome.

Com certeza será enriquecedor debater com a doutora Ana Cláudia as pulsões de vida e morte de Harold e Maude. Mas o cineclube, por definição, é o ponto de encontro dos que amam o cinema. Ensina-me a Viver une a riqueza dos temas à da forma. Boa sessão, e que a morte ainda demore, para que possamos todos ver e debater mais, e mais, bons filmes.