Cineasta vai ministrar duas masterclasses em SP

Maior evento de cultura britânica de São Paulo, o Cultura Inglesa Festival chega à sua 21.ª edição com atrações muito especiais. No Museu da Imagem e do Som (MIS), entre 6 e 10 de junho, haverá a Mostra Kevin Macdonald - Um Olhar Plural, com nove filmes, entre ficções e documentários, do diretor escocês.

O próprio Macdonald estará presente, nos dias 7 e 8 de junho, para ministrar duas masterclasses baseadas em suas experiências como realizador de documentários e ficções. Fique atento. As inscrições abrem-se nesta segunda-feira, dia 17, e em face do número limitado de vagas é bom não vacilar.

A programação de cinema do festival ainda privilegia duas sessões do longa Alguma Coisa Assim, dos diretores Esmir Filho e Mariana Bastos, e no período de 16 a 18 de junho, no Centro Cultural São Paulo, uma maratona de filmes adaptados da escritora J.K. Rowling, criadora da série de livros Harry Potter. A pérola, porém, é o evento Kevin Macdonald.

Na entrevista, ele explica por que alterna documentários e ficções. Se há uma coisa que define o conceito de cinema de Macdonald é a variedade, ou diversidade. Sua curiosidade o impulsiona a fazer coisas diferentes, daí o olhar plural.

Serão nove filmes do diretor, todos no MIS e com entrada grátis. A ficção mais destacada é O Último Rei da Escócia, que deu a Forest Whitaker o Oscar de melhor ator por seu papel como Idi Amin Dada. Entre os documentários estão Munique, 1972 - Um Dia em Setembro, que ganhou o Oscar e o Emmy da categoria por sua impactante reconstituição do ataque do terror aos atletas israelenses na Olimpíada, e dois trabalhos que se referem ao universo da música - Being Mick, sobre Mick Jagger, e Marley, sobre o lendário Bob Marley.

As inscrições para as aulas estarão abertas até 16 de maio no e-mail [email protected] Será preciso enviar currículo, uma carta de motivação e informar qual das aulas o candidato(a) gostaria de assistir (documentário ou ficção). Ambas serão gratuitas. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

Veja Também

Comentários