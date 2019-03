Cineasta recria 'Um Maluco no Pedaço' como drama; assista

Você já imaginou como seria a série Um Maluco no Pedaço, protagonizada por Will Smith, se ela fosse um drama vivido nos tempos atuais? Um cineasta chamado Morgan Cooper resolveu tirar essa ideia do papel em um vídeo que viralizou nas redes sociais.

"Como a maior parte das crianças dos anos 1990, eu cresci assistindo a Um Maluco no Pedaço. Mesmo quando jovem, eu sempre pensei que havia muito mais sobre a história... Então decidi fazer isso", afirmou Cooper em suas redes sociais.

O trailer de Bel-Air, nome em alusão ao nome da obra em inglês, The Fresh Prince of Bel-Air, já foi visto por quase 3 milhões de pessoas no YouTube após uma semana no ar.

Apesar da boa qualidade das filmagens e das atuações, Bel-Air não tem previsões de se tornar um filme de verdade, tendo sido produzido apenas o trailer do que seria um longa com a ideia.

Assista ao vídeo em inglês abaixo:

