Cine Sesc exibe “O Sonho de Wadja”

O drama conta a história de uma garota de dez anos de idade que no subúrbio de Riade, a capital da Arábia Saudita - Reprodução

Na próxima semana o Cine Sesc exibirá, no Sesc Corumbá, o drama “O Sonho de Wadja”. As sessões, sempre gratuitas, serão na terça-feira, 09 de janeiro, às 19h30 e no sábado, 13, às 15 horas.

O drama dirigido por Haifaa Al Mansour, conta a história de Wadjda, uma garota de dez anos de idade que no subúrbio de Riade, a capital da Arábia Saudita. Ela é uma garota teimosa e cheia de vida, que gosta de brincar com os garotos. Um dia, após uma disputa com o amigo Abdullah, ela vê uma bela bicicleta verde à venda. Wadjda gostaria de comprar a bicicleta, para superar o colega em uma corrida, mas na sociedade conservadora onde vivem, garotas não podem dirigir carros ou bicicletas. Ela decide então fazer de tudo para conseguir o dinheiro sozinha.

O Cine Sesc tem como proposta contribuir com a formação de público de cinema, bem como com a capacidade crítica sobre conteúdo e estética das produções.

Serviço – O Sesc Corumbá fica na rua 13 de junho, 1703 – Centro. Informações pelo telefone (67) 3232-3130. Acompanhe a programação do Sesc no site sesc.ms