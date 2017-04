Cine Sesc exibe o romance “Lunchbox”

Na próxima semana o cinema do Sesc leva ao Sesc Morada dos Baís e Sesc Corumbá o romance indiano “Lunchbox”, dirigido por Ritesh Batra. As sessões do Cine Sesc são gratuitas e têm como proposta levar ao público títulos que não estão no circuito comercial.

No Sesc Morada dos Baís, será na terça-feira, 25, às 19h. No Sesc Corumbá são duas exibições: quinta-feira, 27, às 19h30 e no sábado, 29, às 15 horas.

O Mumbai Dabbawallahs é um serviço de entrega de comida bastante conhecido em Mumbai, na Índia. Um dia, um erro na entrega faz com que uma pacata dona de casa conheça um homem que está na fase final de sua vida. Juntos eles criam um mundo de fantasia a partir de mensagens trocadas através das embalagens usadas pelo Mumbai Dabbawallahs.

Serviço – O Sesc Morada dos Baís está na Avenida Noroeste, 5140. Informações pelo telefone (67) 3311-4300.O Sesc Corumbá fica na rua 13 de junho, 1703 – Centro. Informações pelo telefone (67) 3232-3130. Acompanhe a programação do Sesc no site sesc.ms

