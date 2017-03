Cine Sesc exibe o drama japonês “Pais e Filhos” na próxima semana

Com exibições temáticas todos os meses, o Cine Sesc leva ao público de Campo Grande e Corumbá títulos que estão fora do circuito comercial / Reprodução

O Cine Sesc exibe o drama japonês “Pais e Filhos”, no Sesc Morada dos Baís, com sessão no dia 14, terça-feira, às 19 horas e no Sesc Corumbá na quinta-feira, 16 às 19h30 e no sábado, 18, às 15h30. A entrada é gratuita.

O longa conta a história de um grande homem de negócios, obcecado pelo dinheiro e pelo sucesso. Sua vida sofre uma grande transformação quando ele descobre que está criando o filho de outro homem há seis anos, já que seu filho biológico foi trocado por engano na maternidade.

Com exibições temáticas todos os meses, o Cine Sesc leva ao público de Campo Grande e Corumbá títulos que estão fora do circuito comercial e que prometem aguçar o olhar dos amantes da sétima arte.

Serviço – O Sesc Morada dos Baís está na Avenida Noroeste, 5140. Informações pelo telefone (67) 3311-4300.O Sesc Corumbá fica na rua 13 de junho, 1703 – Centro. Informações pelo telefone (67) 3232-3130. Acompanhe a programação do Sesc no site www.sescms.com.br.

