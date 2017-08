Cine Sesc exibe longa metragem italiano na terça

Na próxima semana, o Cine Sesc exibe o drama franco-italiano La Sapienza (2015), dirigido por Eugène Green. Em Corumbá, são duas sessões, na quinta-feira, 17 às 19h30 e no sábado, 19, às 15 horas. No Sesc Morada dos Baís a exibição é na terça-feira, 15, às 19 horas.



O longa tem classificação indicativa 12 e conta a história de Alexandre Schmid (Fabrizio Rongione), um brilhante arquiteto que, atormentado pela sua falta de inspiração, resolve embarcar em uma viagem de renovação, através dos estudos da arquitetura do lendário Francesco Borromini.



Sua esposa, Aliénor (Christelle Prot), decide acompanhá-lo, e quando os dois encontram o casal de irmãos Goffredo (Ludovico Succio) e Lavinia (Arianna Nastro), os quatro começam a viver uma série de experiências que irão mudar suas vidas.



Serviço – As exibições do Cine Sesc são gratuitas. O Sesc Morada dos Baís está na Avenida Noroeste, 5140. Informações pelo telefone (67) 3311-4300.O Sesc Corumbá fica na rua 13 de junho, 1703 – Centro. Informações pelo telefone (67) 3232-3130. Acompanhe a programação do Sesc no site sesc.ms

