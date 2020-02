Cine Sesc exibe drama brasileiro “Pendular” nesta semana

O drama é dirigido por Júlia Murat - Reprodução

Nesta semana, as sessões do Cine Sesc vão exibir o longa brasileiro “Pendular”. Na quarta-feira, dia 12/02, o filme será exibido na matine de 15h e reexibido às 19 horas; na sexta-feira, dia 14, somente às 19 horas.

Com classificação indicativa de 18 anos, o drama dirigido por Júlia Murat, se passa em um galpão abandonado, onde um casal de artistas contemporâneos observa a arte, a performance e sua intimidade se misturarem. A partir de sequentes contradições, eles vão aos poucos perdendo sua capacidade de distinguir o que faz parte dos seus projetos artísticos e o que nada mais é que a relação amorosa, criando até mesmo um conflito com seu passado.

O Cine Sesc tem como proposta levar ao público títulos que estão fora do circuito comercial e contribuir com a formação de público de cinema, bem como com a capacidade crítica sobre conteúdo e estética das produções.

Serviço – O Sesc Cultura está localizado na Avenida Afonso Pena, nº 2270. Informações pelo telefone 3311-4300. O funcionamento é de terça-feira a sábado das 13h às 21h30 e a Central de Relacionamento: 13h às 17h30 e das 19h às 21h30. A Biblioteca atende das 13h às 21h30 e a Galeria de Arte fica aberta das 13h às 21h30. Acompanhe a programação no site sesc.ms