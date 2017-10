Cine Sesc exibe drama brasileiro “Aquárius” nesta semana

Nesta semana Cine Sesc vai exibir o drama brasileiro “Aquárius”, protagonizado por Sônia Braga e dirigido por Kleber Mendonça Filho. No Sesc Morada dos Baís, a exibição é nesta terça-feira, 17 de outubro, às 19 horas e no Sesc Corumbá são duas sessões, na quinta-feira, 19 às 19h30 e no sábado, 21 às 15 horas.



Com classificação indicativa 16 anos, o filme, de 2016, conta a história de Clara (Sonia Braga) 65 anos, jornalista aposentada, viúva e mãe de três adultos. Ela mora em um apartamento localizado na Av. Boa Viagem, no Recife, onde criou seus filhos e viveu boa parte de sua vida. Interessada em construir um novo prédio no espaço, os responsáveis por uma construtora conseguiram adquirir quase todos os apartamentos do prédio, menos o dela. Por mais que tenha deixado bem claro que não pretende vendê-lo, Clara sofre todo tipo de assédio e ameaça para que mude de ideia.



Serviço – As exibições do Cine Sesc são gratuitas. O Sesc Morada dos Baís está na Avenida Noroeste, 5140. Informações pelo telefone (67) 3311-4300. O Sesc Corumbá fica na rua 13 de junho, 1703 – Centro. Informações pelo telefone (67) 3232-3130. Acompanhe a programação no site sesc.ms

