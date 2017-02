Cine Sesc exibe dois filmes gratuitos em Campo Grande e Corumbá

O Cine Sesc vai exibir dois filmes em Campo Grande e Corumbá, a 415 km da capital, na próxima semana. No Sesc Morada dos Baís, em Campo Grande, o filme "Amar, beber e cantar" ganha as telas. Em Corumbá vai ser apresentado o documentário "Tororó, ô cabra bom".



As exibições são gratuitas no Sesc Morada dos Baís sempre às terças-feiras, às 19 horas. Em Corumbá às quintas, às 19h30 e aos sábados às 15h.

"Amar, beber e cantar" é um comédia dramática francesa que mostra a história de um grupo teatral amador. Eles precisam enfrentar a notícia de que George, amigo próximo da trupe, está muito doente e possui, no máximo, 6 meses de vida. Para que o amigo aproveite seus últimos momentos, ele é convidado para interpretar um dos personagens da peça.

E claro que não poderia faltar o "Tororó, ô cabra bom", um documentário que acompanha alguns dias do músico popular Tororó Rojão, de Maceió. Ele faleceu em 2011, mas deixou como legado sua ousadia, criatividade e composições bem-humoradas que encantavam todos em sua volta.

O Sesc Morada dos Baís está localizado na Avenida Noroeste, nº 5140. Em caso de dúvidas, ligue no (67) 3311-4300. E em Corumbá, o Sesc fica na rua 13 de Junho, nº 1703 - Centro. Para mais informações, ligue (67) 3232-3130. Toda a programação do Sesc está no site www.sescms.com.br.

