Cine Sesc encerra sessões de abril com curtas sobre temática indígena

As sessões regulares do Cine Sesc são sempre às quartas-feiras - Ilustração

Encerrando o Cine Sesc de abril, nas sessões de 24 e 26 do Sesc Cultura, em Campo Grande, haverá exibição de vários curtas, com a temática indígena. Waapa (2017), com direção de Renata Meirelles, David Reeks e Paula Mendonça propõe um mergulho inédito na infância Yudja (Parque Indígena do Xingu/MT) e os cuidados que acompanham seu crescimento. As sessões regulares do Cine Sesc são sempre às quartas-feiras, às 15h e 19 horas e nas sextas-feiras, às 19 horas.

A seleção do Cine Sesc para abril trouxe várias produções com foco na temática indígena, abordando a preservação de costumes, luta pela terra e a forma de viver das comunidades, especialmente as da etnia Guarani Kaiowá.

Corumbá – o Sesc Corumbá tem exibições todas as terças às 19 horas e aos sábados às 15 horas. Nos dias 23 e 27 de abril, terça-feira e sábado, as sessões irão exibir o título nacional “As Duas Irenes” (2017), um drama familiar dirigido por Fábio Meira. Uma menina de 13 anos, de uma família tradicional do interior, encontra-se numa fase complicada da vida. Em plena puberdade, a jovem sofre com as angústias típicas da idade, mas também tem que se conformar com a posição de filha do meio. É neste momento que a garota descobre que seu pai tem uma filha com outra mulher, e que essa menina tem a mesma idade e o mesmo nome dela, Irene.

Serviço – O Sesc Cultura está localizado na Avenida Afonso Pena, nº 2270. O Sesc Corumbá fica na rua 13 de junho, 1703 – Centro. Informações pelo telefone (67) 3232-3130. Acompanhe a programação do Sesc no site sesc.ms