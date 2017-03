O filme é sobre um jovem que descobre um cadáver flutuando no mar / Reprodução

O projeto Cine Sesc desta semana, como parte da Mostra Seleção Festival de Cannes, apresenta o drama “O Segredo das Águas”. O filme será exibido na terça-feira (7), às 19h, no Sesc Morada dos Baís. Já no Sesc Corumbá, na quinta-feira (9), às 19h30 e no sábado (11), às 15 horas. A exibição é gratuita. O Sesc Morada dos Baís está na avenida Noroeste, 5140.

O filme é sobre um jovem, que mora numa ilha, descobre um cadáver flutuando no mar. Sua namorada vai tentar ajudá-lo a entender a natureza cíclica da vida, amor e morte. A história acontece na ilha japonesa de Amami Oshima. Uma noite, Kaito (Nijirô Murakami) descobre um cadáver flutuando no mar. Sua namorada Kyoko (Jun Yoshinaga) vai tentar ajudá-lo a entender essa misteriosa descoberta. Juntos, os jovens, de apenas 16 anos, vão tentar entender a natureza cíclica da vida, amor e morte.

