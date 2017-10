Cine Lacaneando e mais oito mostras de cinema em cartaz na capital

Cine Lacaneando

O programa apresenta importantes obras cinematográficas seguidas por debates com psicanalistas, cineastas e escritores. No sábado (14), às 14h, tem exibição do documentário 'Sem Sol', de Chris Marker, que explora narrativas de viagens comentadas por uma mulher. A discussão sobre o filme será conduzida pelo crítico de cinema Bruno Camelo. Casa Guilherme de Almeida. R. Cardoso de Almeida, 1.943, Sumaré, 3673-1883. Grátis.

Cinemário

Em seu próximo ciclo cinematográfico, a Biblioteca Mário de Andrade homenageia o diretor Alfred Hitchcock com a exibição de seus grandes clássicos. Na 4ª (18), às 19h, o evento projeta 'Os Pássaros'. Biblioteca Mário de Andrade. R. da Consolação, 94, Centro, 3775-0002. Grátis (retirar ingresso 40 min. antes).

Food Evolution

Na Semana Mundial da Alimentação, o Reserva Cultural exibe o documentário 'Food Evolution', dirigido por Scott Hamilton Kennedy, indicado ao Oscar em 2009 e inédito na capital. A sessão ocorre na 5ª (19), às 19h. Reserva Cultural. Av. Paulista, 900, metrô Trianon-Masp, 3287-3529. Grátis (inscrições pelo site, até 3ª, 17/10).

Homem-Aranha: De Volta ao Lar

No domingo (15), das 14h às 19h, o MIS recebe um evento especial para os fãs do aracnídeo. Além da exibição, às 16h30, do longa - o mais recente sobre o personagem -, haverá concurso de cosplay, bate-papo e sorteio de brindes. MIS. Av. Europa, 158, Jd. Europa, 2117-4777. 14h/19h. Grátis (retirar ingresso a partir das 13h).

Imagens em Falso

Até 5ª (19), o IMS recebe a mostra, que apresenta obras de nomes como David Cronenberg, Eduardo Coutinho, Orson Welles, Barbara Hammer, Sergei Loznitza, Adirley Queirós e John Carpenter.

IMS. Av. Paulista, 2.424, metrô Paulista, 2842-9120. R$ 8.

Italian Film Festival

Até 24/10, seis espaços da cidade recebem a 1ª edição da mostra, que reúne uma seleção de filmes italianos - clássicos e novos -, homenagens a Totò e a Franco Nero, dois grandes realizadores do país, além de debates e um especial de filmes nacionais. Grátis. Programação completa.

Mostra Criançada

O CCSP apresenta uma programação de cinema especial para comemorar o Dia da Criança. No sábado (14), às 14h, será exibido o filme 'O Balão Vermelho', de Albert Lamorisse (junto com uma apresentação de como se funciona um projetor cinematográfico); e, às 15h, tem 'Onde Vivem os Monstros', de Spike Jonze. No domingo (15), é a vez do recente 'Gatos', que tem direção de Ceyda Torun. CCSP. R. Vergueiro, 1.000, metrô Vergueiro, 3397-4002. Grátis.

Tati por Inteiro

Até 31/10, o Sesc Santana homenageia o ator e diretor francês Jacques Tati, bastante conhecido por sua veia cômica. Cada um dos filmes exibidos será comentado pelo jornalista e crítico de cinema Celso Sabadin. Na 3ª (17), às 20h, tem sessão de 'Parada'. Sesc Santana. Av. Luiz Dumont Villares, 579, 2971-8713. Grátis.

