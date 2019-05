Cine Charlas exibe filme produzido no Chile e protagonizado por Carolina Dieckmann

Filme é uma adaptação do livro “Era El Cielo” - Divulgação

Dirigido pelo brasileiro Marco Dutra e produzido no Chile, “O Silêncio do Céu” será o filme em exibição no Cine Charlas do Sesc Corumbá, dia 18 de maio. A sessão começa às 19 horas e é aberta ao público. Após a exibição, haverá uma interlocução sobre o filme, toda em espanhol, realizada por tanto pelos professores quanto universitários do curso de Letras/habilitação Espanhol da UFMS/CPAN.

Adaptado do livro “Era El Cielo”, de Sergio Bizzio, O Silêncio do Céu adquire tons cada vez mais surpreendentes e sombrios, marcado por um início já bastante impactante. O filme tem classificação 16 anos.

Diana (Carolina Dieckmann) carrega consigo um grande trauma: ela foi vítima de um estupro dentro de sua própria residência. Entretanto, ele prefere esconder o caso e não contar para ninguém. Mario (Leonardo Sbaraglia), seu marido, também tem seus próprios segredos – mistérios que, ocultos, estão matando aos poucos a relação do casal.

Cine Charlas – O Cine Charlas é uma parceria entre o Sesc Corumbá e com a UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul). Todos os meses são exibidos filmes em língua espanhola, alavancando principalmente as produções cinematográficas latino-americanas.

Serviço – O Sesc Corumbá fica na rua 13 de junho, 1703 – Centro. Informações pelo telefone (67) 3232-3130. Acompanhe a programação do Sesc no site sesc.ms