Cine Café no MIS desta segunda traz Faroeste com Clint Eastwood em seu primeiro papel principal

Campo Grande (MS) – Produzido em 1964 e com Clint Eastwood fazendo o primeiro protagonista de sua vida, o longa “Por um punhado de dólares”, dirigido por Sergio Leone, é a atração especial do projeto Cine Café desta segunda (08 de abril). O projeto é realizado no Museu da Imagem e do Som da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul e começa às 19 horas. E a entrada, como sempre, franca.

O filme tem duração de 1h39min e traz a história de um pistoleiro sem nome (Clint Eastwood) que chega a San Miguel, uma cidade no México que faz fronteira com os Estados Unidos. O lugar está em guerra, dividido entre duas facções poderosas, os Baxters e os Rojos, e ambas querem o apoio do pistoleiro. Para ganhar dinheiro, ele aceita as duas propostas e passa a trabalhar para as gangues rivais.

Este Faroeste com muita ação é uma coprodução italiana/alemã/espanhola com Clint Eastwood, Marianne Koch e Margarita Lozano no elenco. Houve uma barreira linguística significativa no set, pois o diretor não falava inglês, e Eastwood comunicava-se com o elenco italiano e a equipe técnica principalmente através do dublê Benito Stefanelli. Todas as filmagens foram feitas em silêncio, e o diálogo e os efeitos sonoros foram duplicados na pós-produção.