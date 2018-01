Cindy Crawford irá estrelar anúncio ao lado do filho

A modelo foi estrela da campanha de 1992, uma das mais emblemáticas da história da marca, na qual saía de um carro, usando uma regata branca e um shorts jeans, e bebia o refrigerante - Foto: Pepsi COM

Depois do polêmico anúncio de 2017, estrelado por Kendall Jenner, que teve de ser retirado do ar por causa das críticas, neste ano a Pepsi volta às suas origens para o seu comercial exibido tradicionalmente no Super Bowl, final do campeonato de futebol americano, evento do qual é patrocinadora.

Para a edição de 2018, a marca convidou a top Cindy Crawford para protagonizar o filme, batizado de "Geração Pepsi", ao lado de seu filho, o também modelo Presley Gerber - Kaia, a filha mais nova de Cindy, que foi destaque nas passarelas no último ano, não foi confirmada. A modelo foi estrela da campanha de 1992, uma das mais emblemáticas da história da marca, na qual saía de um carro, usando uma regata branca e um shorts jeans, e bebia o refrigerante. Em trailer liberado nesta sexta-feira, 12, Cindy aparece recriando a cena do comercial - dessa vez, usando look todo jeans. Outras personalidades, ainda não reveladas, também participam da campanha.

A lata lançada na época, branca com uma faixa vermelha e o logo da marca, será vendida como edição especial a partir do dia 29 de janeiro em pontos selecionados.

"Até hoje, as pessoas vêm até mim e falam o quanto amaram o comercial da Pepsi de 1992", disse Cindy em comunicado. "Foi um grande momento para mim e marcou gerações. Fico orgulhosa de ter um papel nesse fenômeno da cultura pop e estou muito ansiosa para os fãs verem nosso filme durante o Super Bowl."