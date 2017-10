Cinco peças que chegam aos teatros paulistanos nesta semana

Vox

Com direção de Hélio Cicero, a peça gira em torno de Mariana, uma mulher de 30 anos, que sofre de amnésia. Um estranho telefonema faz com que ela desvende o passado dos pais e da história recente do País. 60 min. 14 anos. Teatro Augusta. Sala Experimental (50 lug.). R. Augusta, 943, Consolação, 3151-4141. Estreia 5ª (19). 4ª e 5ª, 21h; 6ª, 21h30. R$ 40. Até 15/12.

Barro Homem/Barra Mulher

A montagem do Núcleo Experimental Barro 3 conta histórias de quatro personagens. Independentes, as narrativas - que abordam temas como gênero, corpo e cidade - cruzam-se ao longo da peça. Dir. Lucas França. 50 min. 14 anos. Espaço Cultural A Próxima Companhia (55 lug.). R. Barão de Campinas, 529, S. Cecília, 3331-0653. Estreia sáb. (14). Sáb., 20h; dom., 19h. R$ 20. Até 5/11.

O Buda Quebrado - Exercício nº 01

A tragicomédia de Ed Anderson mostra as incertezas de um casal em um jantar romântico. Dir. Marcelo Costa. 50 min. 14 anos. Oficina Cultural Oswald de Andrade (40 lug.). R. Três Rios, 363, Bom Retiro, 3222-2662. Estreia 5ª (19). 5ª, 6ª e sáb., 20h. Grátis (retirar ingresso 1h antes). Até 18/11.

Colegas no Teatro

O filme Colegas, de Marcelo Galvão, ganha adaptação assinada por Leonardo Cortez. Em cena, três amigos com síndrome de Down decidem sair em busca de seus sonhos. 80 min. Livre. Masp. Auditório (374 lug.). Av. Paulista, 1.578, metrô Trianon-Masp, 3149-5959. Estreia hoje (13). 6ª e sáb., 21h; dom., 20h. R$ 50. Até 10/12.

K.I.

O título se refere às iniciais da personagem Kátierina Ivânovna, da obra "Crime e Castigo", de Dostoievski. Na peça da Cia. da Memória, a atriz Ondina Clais dá vida a ela, em solo que aborda o feminino sob a perspectiva do grotesco, do humor e da ironia. Dir. Ruy Cortez. 60 min. 16 anos. Sesc Ipiranga. Auditório (30 lug.). R. Bom Pastor, 822, 3340-2000. Estreia 6ª (13). 6ª, 21h30; sáb., 19h30; dom., 18h30. R$ 6/R$ 20. Até 5/11.

