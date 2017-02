Cinco munícipios de MS terão apoio financeiro de R$ 651 mil para o Carnaval

Por meio de seleção de entidades carnavalescas feita pelo edital de chamamento público nº 59, homologada pela Fundação de Cultura, o Governo de Mato Grosso do Sul destinou R$ 651,5 mil em recursos próprios para a promoção e fomento do carnaval de rua em Corumbá (foto), que realiza a mais animada e tradicional folia do Estado, Campo Grande, Aquidauana, Ladário e Anastácio.

A definição das entidades contempladas, segundo o diretor-presidente da fundação, Athayde Nery de Freitas Junior, obedeceu aos critérios previstos na nova legislação (lei estadual nº 14.494, de 2 de junho de 2016) que trata das parcerias entre a administração pública e as organizações civis sem fins lucrativos. Seis das propostas inscritas no edital foram selecionadas em janeiro por uma comissão criada pela fundação.

Quem recebe

Para a Liga das Entidades Carnavalescas de Campo Grande (Lienca) foi destinado R$ 250 mil, enquanto a Liga Independente das Escolas de Samba de Corumbá (Liesco), que recebeu aporte financeiro da prefeitura local de R$ 655 mil, terá um reforço do Estado no valor de R$ 198 mil. Também foi contemplada a Liga Independente dos Blocos Carnavalesco de Corumbá (Liblocc), com R$ 55 mil.

Demais entidades apoiadas pelo Governo do Estado: Liga Independente das Escolas de Samba de Aquidauana e Anastácio (Liesaa), no valor de R$ 55 mil; Liga Independente das Escolas de Samba, Cordões e Blocos de Ladário (Liesbla), R$ 49,5 mil; e Associação dos Blocos, Bandas, Corsos e Cordões Carnavalescos de Campo Grande, R$ 44 mil.

