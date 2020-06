Cinco filmes de Agnès Varda estão no Telecine

Belga de nascimento, a cineasta Agnès Varda teve a França como morada, fixando seu nome no movimento nouvelle vague. Morta aos 90 anos, em 29 de março de 2019, Varda deixou uma obra a ser vista e revista. Para quem já conhece seus filmes e para os que querem fazê-lo, o streaming do Telecine colocou em seu catálogo algumas de suas produções. São cinco os títulos escolhidos para homenagear a cineasta:

Os Renegados (Sans Toit Ni Loi), com elenco formado por Sandrine Bonnaire, Macha Méril, Stéphane Freiss, conta a história de uma andarilha, Mona. Levou o Leão de Ouro no Festival de Veneza.

As Duas Faces da Felicidade (Le Bonheur), com Jean-Claude Drouot, Claire Drouot, Marie-France Boyer, mostra como a vida de um jovem carpinteiro, feliz com a mulher e os filhos, vira de ponta-cabeça ao iniciar um romance com a encantadora Emile.

Em La Pointe Courte, com Philippe Noiret e Silvia Monfort, um casal em crise retorna ao vilarejo onde o marido passou a infância.

Cléo das 5 às 7 (Cléo de 5 À 7), com Corinne Marchand, Antoine Bourseiller e Dominique Davray, traz as angústias de Cléo, uma cantora que roda por Paris enquanto espera o resultado de um exame de saúde.

E ainda, Varda Por Agnès (Varda Par Agnès), documentário em que revela seu processo criativo.

