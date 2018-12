Cientologia teria feito testes para selecionar namorada para Tom Cruise

A cientologia, religião seguida por Tom Cruise, teria feito testes para escolher as namoradas do ator. A afirmação veio de uma ex-integrante do grupo, Valerie Haney, que trabalhou na Sea Org - organização ligada à Igreja da Cientologia - por 22 anos.

Em entrevista ao site The Underground Bunker, ela confirmou que a esposa do líder da igreja, Shelly, era encarregada da tarefa de selecionar as parceiras do ator.

Na publicação, o site questiona Valerie sobre o que Shelly disse a ela a respeito do trabalho de seleção em 2004. "Ela achou ridículo. Ela apenas fez o que Dave pediu.", respondeu.

Dave seria David Miscavige, líder da Igreja da Cientologia. Brendan Tighe, outro ex-integrante da cientologia, já afirmou que Scarlett Johansson teria feito uma entrevista para namorar Tom Cruise. A atriz negou as afirmações.

Segundo Valerie, Miscavige e Cruise tinham uma relação muito próxima. O site comentou que John Brousseau, um membro da religião, teria dito que o ator adorava ao líder como a um deus. "Eles adoravam um ao outro", disse Valerie.

Ela afirmou também que o relacionamento de Miscavige e Shelly tinha se deteriorado e começou a ficar muito ruim no verão de 2004. Foi quando, segundo ela, o líder da igreja teria gasto uma grande quantidade de dinheiro em uma festa de aniversário exuberante para Tom Cruise em um cruzeiro.