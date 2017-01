Cidade da Música será tema de carnaval em Salvador

A um mês do carnaval de Salvador, a capital baiana se prepara para receber foliões de todo o mundo, que virão curtir a festa que vai durar, oficialmente, oito dias. O tema deste ano será Cidade da Música, uma referência ao título que a cidade recebeu da Unesco, em meados do ano passado.

A abertura da folia soteropolitana será no dia 22 de fevereiro e a tradicional festa se estenderá até o arrastão da Quarta-feira de Cinzas, no dia 1º de março, totalizando cerca de 700 horas de música com as atrações que serão confirmadas. Segundo a Prefeitura Municipal de Salvador, serão seis circuitos oficiais - Dodô, Osmar, Batatinha, Riachão, Sérgio Bezerra, Orlando Tapajós e Mestre Bimba - pelos quais passarão trios independentes, shows gratuitos e blocos sem cordas.

Pré-Carnaval

Nos dias 18 e 19 de fevereiro, o pré-carnaval terá os movimentos Fuzuê e Furdunço. O Fuzuê, que acontece pelo segundo ano consecutivo, será no dia 18 e terá 21 grupos culturais, como "As Ganhadeiras de Itapuã". No dia seguinte, será a vez do tradicional Furdunço, com 34 atrações gratuitas, como orquestras, percussões e fanfarras. Entre as atrações, estão confirmados o cantor Léo Santana e as bandas BaianaSystem, Batifun, Alavontê e Vitrola Baiana.

A abertura oficial do Carnaval Cidade da Música está programada para o dia 23 de fevereiro, com o encontro de trios, no circuito Dodô e um baile de carnaval à moda antiga na Praça Municipal. No local, um cortejo de baianas e bandas afro, como Filhos de Gandhy e Cortejo Afro se reúnem no Terreiro de Jesus, no Pelourinho. No circuito Sérgio Bezerra - trecho entre o Farol da Barra e o Morro do Cristo – 28 bandas se apresentam a partir das 16h, com sucessos de marchinhas de carnaval.

Nos tradicionais circuitos, durante os dias de carnaval, blocos pagos e sem corda desfilarão pelas ruas da cidade. Entre as atrações gratuitas, estão confirmadas a apresentação de Moraes Moreira, no Circuito Dodô, além da banda Baiana System e a cantora Daniela Mercury.

Carnaval nos Bairros

Além dos seis tradicionais circuitos de carnaval de Salvador, mais dez locais da cidade recebem o carnaval dos bairros, são eles: Cajazeiras, Periperi, Itapuã, Liberdade, Boca do Rio, Plataforma, Centro Histórico (Praça da Cruz Caída) e nas ilhas de Maré, Bom Jesus dos Passos e dos Frades. Além disso, palcos temático levarão a folia para quem gosta de curtir o carnaval, mas em estilos musicais diferentes do tradicional axé. Palcos de rock, multicultural, hip hop, reggae, arrocha, samba e outros estilos musicais levam o estilo a gosto do folião.

Mais de 300 entidades devem participar do Carnaval de Salvador 2017, considerado, pela gestão municipal, a maior festa de participação popular do mundo.

