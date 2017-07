Cidadão do mundo, italiano Pheel Balliana lança o clipe para 'La Rica'

O músico Pheel Balliana é italiano, mas já pode ser considerado um cidadão do mundo. Entre agosto do ano passado e abril de 2017, Pheel viveu no Brasil. Atualmente, está na Itália, em Bari, mas em breve já circulará por outras cidades italianas e pela França.

E o contexto sobre a vida errante de Balliana ajuda a compreender Gold Trash Latino, seu disco lançado em 2016. São ritmos, são sabores, são cores. Suas canções são desenhadas dentro dessa atmosfera lúdica na qual dança-se e sua-se aos montes.

Para comemorar a chegada do EP La Rica, um compacto com quatro versões da música do mesmo nome, ele lança, com exclusividade no blog Outra Coisa, o vídeo para a canção, estrelado pela atriz burlesca italiana Vivì La Gloire.

"Sendo italiano, acho que a latinidade é a minha essência", explica o italiano ao blog.

A construção dessa musicalidade, diz, ergueu-se em uma passagem por Cuba. Na ilha cuja música flui pelas portinhas, portões e janelas, ele assistiu a 112 shows em três dias.

"Os ritmos latinos tocaram a minha alma", diz.

Para ele, "a música independente brasileira é preciosa e vibrante".

"O mercado de música independente na Itália está crescendo sempre mais, enquanto que no Brasil já é uma realidade sólida. O processo criativo e promocional da música no Brasil é mais espontâneo e estruturado : tem público amando e procurando por música indie", ele compara.

E completa: "Na Itália o mainstream ainda sai está a frente e os artistas esperam ter um pouco de visibilidade passando por shows de talento ou a espera de entrar para uma gravadora."

A canção traz a voz de Michelle "Sandwichee", uma vendedora de lanches naturais no Posto 9, na praia de Ipanema, no Rio de Janeiro, quem Balliana conheceu em 2011.

"Descobri com o tempo que ela é a rainha do Posto 9", conta. "Gravei (o áudio) com o meu telefone, produzi a música e viramos amigos", relembra. "(Ela) é uma mulher poderosa, trabalhadora, simpática e adorada por milhares de pessoas."

E completa, com uma dica: "Se você for ao Posto 9 em Ipanema e disser, em voz alta, 'sanduícheeeee', o restante responderá: 'naturaaaaaal'".

Veja Também

Comentários