Cia de Dança Tez traz o espetáculo “Beba-Me” ao Teatro Prosa

No dia 18 de outubro, quarta-feira, o Teatro Prosa, do Sesc Horto, recebe o espetáculo “Beba-Me”, com a Cia de Dança Tez. A apresentação começa às 20 horas e é gratuita, mas é preciso chegar com meia hora de antecedência para retirada dos ingressos, visto que a capacidade do Teatro é de 236 pessoas.

Segredos são a intimidade da alma, o oculto do corpo as verdades não reveladas. Interessada por esse processo, a Cia se envolveu com a dança a dois, baseando-se na Obra “Nus”, de Priscilla Pessoa, em que ela capta segredos das mais diferentes pessoas durante 3 anos, convidando-as a escreverem em um papel algo que não contariam para ninguém e que prefeririam ficar nus a revelar o conteúdo. Sendo assim, depositavam o papel escrito em uma urna que se misturaria com outras dezenas de segredos que ficariam no anonimato.



“É um convite para que cada um escreva sua confissão mais íntima, aquela que o faz sentir-se nu, ainda mais nu e cru do que se estivesse sem suas roupas” Priscilla Pessoa.



Sobre a Cia Tez - A Tez foi fundada em 2014 pelos atuais diretores Cássia Mazzei e Vinícius Barboza com o intuito de somar conhecimentos em dança e contribuir com a transformação social. “O que nos resume: somos um grupo que tem como objetivo pensar, interpretar, emocionar e desenvolver corpos que sintam prazer em se movimentar”, informa a Cia em sua descrição.

Serviço – O Teatro Prosa do Sesc Horto está localizado na rua Anhanduí, 200. Acompanhe a programação no site sesc.ms



