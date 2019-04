Cia Dançurbana reapresenta espetáculo ‘Poracê – O outro de nós’ na ‘Temporada Quanto Custa?’ deste mês

'Poracê – O outro de nós' é um espetáculo sobre a força do conjunto, uma celebração de estar em comunidade e dos laços com o território - Foto: Divulgação

De sexta (12) a domingo (14) a Cia Dançurbana reapresenta o espetáculo ‘Poracê – O Outro de Nós’, dentro da ‘Temporada Quanto Custa?’, que integra o projeto ‘Dançurbana em Casa – Ciclo de Atividades Culturais’. A programação começa às 18h30, na Casa de Ensaio, com apresentação do músico Gilson Espíndola, exposição de artesanato de Vanderson Avalhares e participação do Vega´s Food. Em seguida, às 19h30, a companhia apresenta o espetáculo.

A Cia Dançurbana estreou a temporada deste ano com o espetáculo ‘Poracê – O Outro de Nós’ em março e a procura do público foi tão grande que o grupo resolveu fazer novas apresentações. “Tivemos dois dias de ´casa cheia´, o público lotou nosso espaço. Foram noites lindas, ficamos muito felizes. Mas, infelizmente não conseguimos atender todos que vieram assistir ao espetáculo por isso resolvemos abrir novas datas”, conta Marcos Mattos, diretor e coreógrafo da companhia.

Quanto custa?

Qual o valor de um espetáculo de dança para você? Qual o valor da cultura na sua vida? A ‘Temporada Quanto Custa?’ traz um sistema de ingressos alternativo, o “Pague Quanto Quiser”. Funciona assim: você assiste ao espetáculo e ao final da apresentação contribui de forma voluntária com o valor que quiser e puder. A companhia entende que as produções artísticas devem estar ao alcance de todos, viabilizando o acesso. Além disso, com essa iniciativa o grupo busca incentivar a reflexão e o diálogo sobre o valor da cultura em nossas vidas.

Essa proposta também faz parte das ações de sustentabilidade da companhia. Atuando há 17 anos, a Cia Dançurbana tem buscado formas de se manter “no palco”. Hoje o grupo conta com uma equipe de 12 profissionais, entre diretor, produtor e intérpretes-criadores, que trabalham diariamente com criação de espetáculos, realização de apresentações, oficinas de dança, entre outros. “Assim como profissionais de outras áreas nós trabalhamos todos os dias, vivemos da dança. É um trabalho como qualquer outro. A ´Temporada Quanto Custa´, bem como as demais ações que estamos realizando, contribuem para que a Cia Dançurbana continue existindo”, completa Marcos.

Espetáculo

Do Nheengatu, a palavra ´Poracê´, significa dança indígena de celebração ou baile, arrasta-pé. ´Poracê – O outro de nós´ é um espetáculo sobre a força do conjunto, uma celebração de estar em comunidade e dos laços com o território. Em cena, experimentando corpos e sons imaginados, os intérpretes propõem formas diversas de ser e estar no mundo. Provocados por três coreógrafos com experiências distintas, os intérpretes-criadores Adailson Dagher, Ariane Nogueira, Livia Lopes, Maura Menezes, Rose Mendonça e Thiago Mendes, também diferentes entre si, investigam suas identidades, nomes, origens e relações com o lugar onde vivemos: Mato Grosso do Sul. O trabalho reflete questões de diversidade, do pertencimento ao lugar, do encontro de fronteiras, da pluralidade de culturas e linguagens que nos atravessam.

Serviço: as apresentações do espetáculo ‘Poracê – O Outro de Nós’, da Cia Dançurbana, acontecem nos dias 12, 13 e 14 de abril, sempre às 19h30, na Casa de Ensaio, localizada na Rua Visconde de Taunay, 203, Bairro Amambaí. Lembrando que nos três dias a programação começa às 18h30, com apresentação do músico Gilson Espíndola, exposição de artesanato de Vanderson Avalhares e participação do Vega´s Food. Mais informações pelo telefone: (67) 99238-2829 ou pelo email contato.dancurbana@gmail.com.