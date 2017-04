Cia Dançurbana realiza Mostra de Processos de 'Poracê' nos dias 12 e 13 de abril

As apresentações do espetáculo acontecem em maio / Divulgação

A concepção de um novo espetáculo de dança leva tempo e muita dedicação. São meses de estudo, preparação, desenvolvimento e testes de passos e movimentos, ensaios e mais ensaios, composição de trilha sonora, criação de figurino, entre outros. Para compartilhar o processo de criação do inédito espetáculo 'Poracê', a Cia Dançurbana realiza duas Mostras de Processos; a primeira na quarta-feira (12), às 10 horas, na Ginga Espaço de Dança e, a segunda, na quinta-feira (13), às 20 horas, na Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS), na capital. A entrada é gratuita.

O diretor e coreógrafo da companhia, Marcos Mattos, explica que a proposta das mostras é aproximar o público (interessados, artistas da dança, estudantes...) ao modo de trabalho da Cia Dançurbana, especialmente sobre este novo espetáculo. "Queremos mostrar como estamos construindo 'Poracê', levar os processos de trabalho para mais perto das pessoas. Cada espetáculo tem uma forma própria, um tema diferente, uma pesquisa e técnicas de danças específicas. Gostamos muito desta aproximação com o público", diz.

O espetáculo começou a ser criado em 2016. Durante sete meses, os três coreógrafos Marcos Mattos, Renata Leoni e Franciella Cavalheri junto aos seis intérpretes-criadores Adailson Dagher, Ariane Nogueira, Lívia Lopes, Maura Menezes, Thiago Mendes e Rose Mendonça mergulharam na produção de 'Poracê'.

No tupi-guarani 'Poracê' significa Dança. E é com as danças e seus processos de criação que este espetáculo se envolve. Com as danças de três criadores, cada um com formações e experiências diferentes, e que por meio de um processo de residência artística, desenvolveram uma temática inspirada na gênese da língua Nheengatu ou língua Brasílica, uma miscigenação de línguas, o tupi-guarani, português e espanhol, que se entrecruzaram para o surgimento de uma linguagem. Ou seja, assim como a Nheengatu foi criada com base em três línguas distintas, a linguagem de dança deste espetáculo foi construída por três profissionais com conhecimentos e bagagens desiguais.

A companhia debruçou-se sobre "uma ideia de dança de índios" (uma fabulação), algo que já estava no imaginário dos criadores. Marcos elucida que a parturição da língua pesquisada e a sua sonoridade, provocaram os coreógrafos e os intérpretes-criadores na incursão no universo indígena, traçando um paralelo com a criação dos movimentos das danças urbanas (tão influenciados pela sonoridade das letras (rap) e das batidas das músicas da cultura Hip Hop). "Pesquisamos a aproximação desses modos de compor dança, música e movimento, em diálogo com o contexto local", completa. Em cena, danças urbanas, dança contemporânea e técnicas de improvisação serão vistas nos movimentos.

A ideia apresentada no projeto inicial de um espetáculo nem sempre se concretiza, pois o caminho percorrido pela pesquisa, no processo de criação, muitas vezes leva para outro lugar, não previsto inicialmente. "Lançar-se no desconhecido, é isso que torna a arte tão provocadora e inspiradora", finaliza Marcos. São questões como esta que a Cia Dançurbana compartilhará com os participantes das Mostras.

O projeto está sendo realizado por meio do Prêmio Funarte de Dança Klauss Vianna 2015 e Prêmio Célio Adolfo de Incentivo à Dança 2016. As apresentações do espetáculo acontecem em maio.

Serviço: as Mostras de Processos do espetáculo 'Poracê', da Cia Dançurbana, acontecem na quarta-feira (12), às 10 horas, na Ginga Espaço de Dança, na rua Brigadeiro Tobias, 956, bairro Taquarussu. E na quinta-feira (13), às 20 horas, na UEMS, na avenida Dom Antônio Barbosa (MS-080), 4.155, em Campo Grande-MS. Nos dois dias a entrada é gratuita. Outras informações pelo telefone (67) 9 9238-2829, pela fanpage www.facebook.com/paginadancurbana/?fref=ts ou pelo site www.dancurbana.com.br.

Ficha técnica

Direção: Marcos Mattos

Coreografia: Marcos Mattos, Renata Leoni e Franciella Cavalheri

Intérpretes-criadores: Adailson Dagher, Ariane Nogueira, Lívia Lopes, Maura Menezes, Thiago Mendes e Rose Mendonça

Trilha sonora: Toninho Porto

Iluminação cênica: Cadu Modesto

Realização

Prêmio Funarte de Dança Klauss Vianna 2015

Prêmio Célio Adolfo de Incentivo à Dança 2016

Produção

Arado Cultural

Cia Dançurbana

Nascida em 2002, a Cia Dançurbana desenvolve um trabalho de formação, produção e difusão da dança em Campo Grande e Mato Grosso do Sul. É uma companhia de dança profissional independente, que realiza espetáculos, cursos, oficinas, encontros e palestras, pautadas pela sustentabilidade e continuidade da realização de trabalhos, que se relacionem com a comunidade, com o público em geral. A técnica inicial de movimento usada pela companhia são as Danças Urbanas e seus mais diversos estilos, porém não utilizadas como Fim e sim como meio para as criações. Principais espetáculos: Urbanóides (2008), Plagium? (2009), Singulares (2012), Soma Onze (2013), De Passagem (2015) e FLUZZ (2016). Principais destaques: Prêmio Célio Adolfo de Incentivo a Dança 2013, Prêmio Funarte Klauss Viana 2011 e Prêmio Destaque Cultural 2014. Com o espetáculo "Plagium?", em 2014 a Cia integrou a programação do Palco Giratório Sesc, o maior circuito de artes cênicas do Brasil, passando por 44 cidades.

