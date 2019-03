Cia Dançurbana estreia ‘Temporada Quanto Custa?’ deste ano com o espetáculo ‘Poracê – O outro de nós’ e mais atrações

O ‘Dançurbana em Casa – Ciclo de Atividades Culturais’ é uma iniciativa da Cia Dançurbana - Fotos: Franciella Cavalheri/Cravo Filmes

De sexta (15) a domingo (17) a Cia Dançurbana estreia a ‘Temporada Quanto Custa?’ de 2019, dentro do projeto ‘Dançurbana em Casa – Ciclo de Atividades Culturais’. A programação começa às 18h30, na Casa de Ensaio, com exposição fotográfica de Álvaro Herculano, apresentação do artista de percussão Rodrigo O´Campos e participação da 202 Bolos Caseiros. Em seguida, às 19h30, a companhia apresenta o espetáculo ‘Poracê – O Outro de Nós’.

Do Nheengatu, a palavra ´Poracê´, significa dança indígena de celebração ou baile, arrasta-pé. De acordo com o diretor e coreógrafo da companhia, Marcos Mattos, ´Poracê – O outro de nós´ é um espetáculo sobre a força do conjunto, uma celebração de estar em comunidade e dos laços com o território.





Em cena, experimentando corpos e sons imaginados, os intérpretes propõem formas diversas de ser e estar no mundo. Provocados por três coreógrafos com experiências distintas, os intérpretes-criadores Adailson Dagher, Ariane Nogueira, Livia Lopes, Maura Menezes, Rose Mendonça e Thiago Mendes, também diferentes entre si, investigam suas identidades, nomes, origens e relações com o lugar onde vivemos: Mato Grosso do Sul. O trabalho reflete questões de diversidade, do pertencimento ao lugar, do encontro de fronteiras, da pluralidade de culturas e linguagens que nos atravessam.

Dançurbana em Casa

O ‘Dançurbana em Casa – Ciclo de Atividades Culturais’ é uma iniciativa da Cia Dançurbana. O projeto teve seu pontapé inicial em julho de 2018 com ações relacionadas à área da dança, como cursos, oficinas, temporadas de espetáculos, mostras de danças, residências, intercâmbios e diálogos de aproximação com o público. A proposta é criar ações de sustentabilidade para a companhia, além de fomentar a valorização da cena cultural da capital, aproximando o público das atividades e do trabalho desenvolvido pelo grupo.

A ‘Temporada Quanto Custa?’ traz um sistema de ingressos alternativo, o “Pague Quanto Quiser”. Funciona assim: o público assiste ao espetáculo e ao final da apresentação contribui de forma voluntária com o valor que quiser e puder. A companhia entende que as produções artísticas devem estar ao alcance de todos, viabilizando o acesso. Por isso, o público poderá escolher quanto pagar.

Cursos Livres

A Cia Dançurbana está oferecendo cursos livres em dança por valores acessíveis na Casa de Ensaio. Nas segundas e quartas-feiras, das 18h30 às 19h30, tem aula de Práticas de House Dance com Irineu Ruach e, das 19h30 às 20h30, Femme Dance (a partir dos 15 anos) com Livia Lopes.

Nas terças e quintas-feiras, das 18h30 às 19h30, Dança para Crianças (05 a 10 anos) com Jackeline Mourão e, das 19h30 às 20h30, Iniciação às Danças Urbanas (a partir dos 11 anos) com Wagner Gomes. Nas sextas-feiras, às 19 horas, Oficina Em (Corpo) - Práticas Somáticas (a partir dos 17 anos), com André Tristão. Quem se interessar pode se inscrever pela fanpage da Cia Dançurbana em “Fale Conosco”, pelo whatsapp (67) 99205-0483 ou diretamente na sede da­ Casa de Ensaio, de segunda à sexta-feira, das 17h30 às 21 horas.

Serviço: as apresentações do espetáculo ‘Poracê – O Outro de Nós’, da Cia Dançurbana, acontecem nos dias 15, 16 e 17 de março, sempre às 19h30, na Casa de Ensaio, localizada na Rua Visconde de Taunay, 203, Bairro Amambaí. Lembrando que nos três dias a programação começa às 18h30, com exposição fotográfica de Álvaro Herculano, apresentação do artista de percussão Rodrigo O´Campos e participação da 202 Bolos Caseiros. Mais informações pelo telefone: (67) 99238-2829 ou pelo email contato.dancurbana@gmail.com.