Cia Dançurbana apresenta espetáculos gratuitos com apoio do Fundo de Investimentos Culturais

A Cia Dançurbana celebra seus 15 anos no palco, levando ao público, gratuitamente, três espetáculos que marcaram sua trajetória. O trabalho mais recente da companhia, ‘Poracê – O Outro de Nós’, abriu a programação no dia 17 de novembro, seguido por ‘Plagium?’ , apresentado no dia 18. Ambos, no Teatro Prosa – Sesc Horto. Já ‘De Passagem’, será encenado nos dias 24 e 25 de novembro, com sessões às 18h30 e às 20h, tendo como ponto de partida a Morada dos Baís.

O projeto Manutenção Dançurbana está sendo realizado por meio de investimentos do Governo do Estado de MS, por meio da Secretaria de Estado de Cultura e Cidadania (SECC), através do Fundo de Investimentos Culturais (FIC) e patrocínio de O Boticário na Dança, Eletrobras Furnas e Digix. Esta temporada tem apoio do Sesc MS.

De Passagem

Em ‘De Passagem’ a apresentação acontece dentro de um ônibus, o corredor, transforma-se no palco e; os assentos, nas poltronas da plateia. As cenas retratam situações diárias dos usuários do transporte coletivo: encontros e desencontros, gentilezas e falta de bom senso, sono, medo, paquera, pressa, encantamento; perseguição. Os movimentos criados partem de movimentos cotidianos retratados nas cenas, utilizando a estrutura do ônibus como suporte. Tudo isso utilizando a cidade como ferramenta de interação: rua, veículo, calçadas, paisagens, muros, pistas de corrida, terminais, entre outros.

Este trabalho foi contemplado pelo prêmio Funarte de Dança Klauss Vianna 2013. Será apresentado nos dias 24 e 25 de novembro, com sessões às 18h30 e às 20h, tendo como ponto de partida a Morada dos Baís. Cada sessão terá capacidade para receber 27 pessoas; os ingressos serão distribuídos meia hora antes de cada apresentação. O ônibus será adaptado e poderá receber cadeirantes.

Além desta temporada de apresentações, integram o projeto ‘Manutenção Dançurbana’: manutenção e aperfeiçoamento do corpo técnico do grupo; releitura e apresentação de espetáculos do repertório da companhia em escolas públicas (com oficinas de mediação cultural) e teatros e; circulação do espetáculo ‘FLUZZ’ pela região centro-oeste. Dentro das ações de aperfeiçoamento do grupo, 15 profissionais estão sendo remunerados e participando das atividades de capacitação, com ensaios diários; aulas técnicas de dança contemporânea, de improvisação e breakdance e; preparação corporal, com aulas de condicionamento físico e de pilates. Outra ação também concretizada foi a circulação do espetáculo ‘FLUZZ’ por Goiânia-GO, Anapólis-GO, Cuiabá-MT e Brasília-DF.

Com relação às apresentações nas escolas, ‘Poracê – O outro de nós’ foi o primeiro trabalho apresentado para estudantes. No dia 11 de maio as apresentações foram na EE José Maria Hugo Rodrigues (para cerca de 1.300 alunos) e, no dia 24 do mesmo mês, na EE Waldemir Barros da Silva (para aproximadamente 500 estudantes). Já em agosto, estas escolas receberam o espetáculo ‘Plagium?’. No dia 29 de setembro a EE José Barbosa Rodrigues também recebeu ‘Plagium?’ contando com 749 alunos expectadores. Nas três escolas, também foram realizadas oficina de mediação cultural sobre os dois trabalhos, que reuniram, ao todo, 370 alunos.