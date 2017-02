Cia Carona de Teatro chega a Mato Grosso do Sul dia 16 de fevereiro

A Cia Carona de Teatro chega a Campo Grande com o espetáculo "Das Águas" no próximo dia 16 de fevereiro. A peça será encenada no espaço da Museologia, no Armazém Cultural, durante três dias e depois seguirá para Dourados.

O objetivo do evento é promover a circulação cênica do espetáculo seguido de Roda de Conversa sobre a peça e do fazer teatral no âmbito a coletividade, além de uma Vivência Teatral sobre os processos da Cia na região Centro-Oeste do Brasil.

A organização é da Cia Carona de Teatro de Blumenau (SC) que, por meio do projeto "Águas do Centro-Oeste", contemplado com o Prêmio Funarte Edital Miryam Muniz 2015, do Ministério da Cultura - circulará por Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e Goiás.

As cidades por onde a Cia Carona circulará são: Anápolis e Goiânia (GO), Cuiabá e Rondonópolis (MT), Campo Grande e Dourados (MS).

Os ingressos são gratuitos e podem ser retirados uma hora antes das sessões nos locais das apresentações. Informações podem ser obtidas pelo telefone das entidades sedes ou pelo email: producao@ciacarona.com.br.

Confira a programação para Campo Grande e Dourados:

CAMPO GRANDE - MS

Museologia Anexo ao Armazém Cultural

Av. Calógeras, 3065 - Centro

(67) 33143227

Quinta-feira, 16 fev 2017 18h30 - VIVÊNCIA TEATRAL PROCESSO CARONA

Sexta-feira, 17 fev 2017 20h - APRESENTAÇÃO ESPETÁCULO DAS ÁGUAS 21h - RODA DE CONVERSA: COLETIVIDADE E LONGEVIDADE

Sábado, 18 fev 2017 20h - APRESENTAÇÃO ESPETÁCULO DAS ÁGUAS

DOURADOS – MS

Studio Blanche Torres

Rua Olinda Pires de Almeida, 1695 - Vila Progresso,

(67) 3421-0018

Segunda-feira 20 fev 2017 20h APRESENTAÇÃO ESPETÁCULO DAS ÁGUAS

21h RODA DE CONVERSA: COLETIVIDADE E LONGEVIDADE

Terça-feira 21 fev 2017 14h as 17h VIVÊNCIA TEATRAL PROCESSO CARONA

20h APRESENTAÇÃO ESPETÁCULO DAS ÁGUAS

O ESPETÁCULO "DAS ÁGUAS"

"Das Águas" é resultado da pesquisa promovida pela Carona, tomando como ponto de partida uma hipotética situação onde "a chuva não para". Qualquer semelhança com a realidade local, de tantas enchentes ao longo da história de Blumenau e região, é pura interdependência, já que todos os integrantes têm histórias a respeito desses dias de lama. Mas, não se resume a uma história local, é água que corre mundo afora. O espaço cênico onde "Das Águas" se desenrola é uma arena total, dispondo o espectador muito próximo deste afogamento .

Comporta até 100 espectadores por sessão. Com as 12 apresentações do projeto, esperam-se até 1200 espectadores beneficiados. É um espetáculo que se dirige ao público adulto. As apresentações, bem como as vivências e rodas de conversa serão todas gratuitas.

"Das Águas" é, ainda, uma experiência de "troca" de direção na trajetória da Cia. Em geral, os espetáculos Carona levam a assinatura de Pépe Sedrez. Neste, Fábio Hostert dirige, com atuação de James Beck, Sabrina Marthendal, Sabrina Moura e Pépe Sedrez.

Teve sua estreia em 2011, apresentou por muitas cidades de Sc e foi selecionado para Festival Catarinense de Teatro, em 2015. Entretanto, salvo algumas exceções como Festival de Inverno SESC RJ e Festival de Teatro de Presidente Prudente (SP), ainda não teve a oportunidade de ir muito além de Santa Catarina. Neste trabalho, a protagonista é a Enchente, com suas distintas marcas de lama nas paredes e memórias de tanta gente Brasil afora. Ou, o seu contrário... Existem regiões onde essa abundância toda de água caindo do céu é escassa. A terra rachada e a vegetação seca numa enchente de Sol. A intenção é que o espetáculo possa ser uma peça artística que promova a reflexão e a identificação do espectador com as histórias recriadas, fomentando solidariedades.

SINOPSE

Diluídas na chuva que cai incessantemente, personagens e histórias passeiam como se fizessem parte da paisagem. Lembranças caem como a garoa, para logo serem esquecidas. Aqui, é só a chuva quem existe. Todo o resto são objetos.

Gênero da Peça: Drama. Adulto.

Duração: 60 minutos;

Direção: Fabio Hostert.

Dramaturgia: Gregory Haertel.

Atuação: James Beck, Pépe Sedrez, Sabrina Marthendal e Sabrina Moura.

Classificação: 12 anos

RODA DE CONVERSA: COLETIVIDADE E LONGEVIDADE

A Cia Carona convidará grupos das cidades visitadas para um diálogo acerca das condições locais de produção e reprodução dos grupos teatrais ligados ao movimento do teatro de grupo – teatro de pesquisa. Focar em grupos que possuam dinâmicas e rotinas de trabalho colaborativo, buscando o aprimoramento das qualidades grupais. , para que se possa entender a diversidade de objetivos que movem os grupos teatrais na atualidade. Serão os integrantes da Cia Carona juntamente com os convidados locais que comporão a programação.

Segundo Sabrina Moura, atriz/produtora da Cia Carona, "o objetivo é conhecer as distintas realidades do fazer teatral nas regiões brasileiras, além de discutir e entender a diversidade de objetivos que movem os coletivos teatrais."

O público que se pretende atingir compõem-se de Diretores (as), Atores, Atrizes, Bailarinos (as), estudantes de teatro, grupos teatrais, estudantes da área de produção cultural e das humanidades.

Esta atividade terá duração de aproximadamente 90 minutos, disponibilizando até 100 vagas.

VIVÊNCIA TEATRAL: PROCESSO CARONA

O nome "vivência", já dá pistas de sua intenção: compartilhar experiências e trajetórias teatrais. Incluindo "processos Caronas", busca-se identificar o ponto de partida para a troca com outros grupos. Nele, ao longo de 3 horas, irá relatar e demonstrar processos e técnicas desenvolvidos pelo grupo ao longo de sua trajetória. Além disso, serão propostos exercícios, a partir do olhar Carona. O objetivo é promover o compartilhamento de técnicas e processos de criação artística em teatro, além de estimular a identidade coletiva a partir do olhar sobre os processos e técnicas teatrais contemporâneas.

Destina-se a Diretores (as), Atores, Atrizes, Bailarinos (as), estudantes de teatro, grupos teatrais. Disponibilizamos 20 vagas por Vivência (uma Vivencia em cada cidade visitada). Duração: 03 horas.

A CIA CARONA DE TEATRO

É um coletivo estável com sede em Blumenau/SC, atuante nas esferas regional, estadual e nacional, fundada em 1995.

A dinâmica interna da Cia Carona, construída ao longo desses 21 anos, segue a lógica do coletivo e colaborativo. Seus integrantes desenvolvem atividades de pesquisa e produção de espetáculos cênicos, além do ensino de teatro. O grupo aceita os riscos de jogar com as possibilidades contemporâneas da cena, abordando em seus espetáculos temas como poder, perda, solidão, preconceitos e também possibilidades de superação. Com encontros diários, seja para o ensino do teatro ou para estudos e treinamentos, os integrantes da Cia Carona encontram-se em constante diálogo com diferentes públicos.

Sempre correndo riscos, pelos temas mais variados, a preocupação com a acolhida do público e ao mesmo tempo da crítica, querer acertar sem render-se a repetir uma fórmula já conhecida, já experimentada. Não fazer o fácil. Mas também não ser difícil. Não ser pueril, nem tampouco inacessível. Acreditar. Ter um firme propósito. Trabalhar muito e cada vez mais. Aventurar-se em novas descobertas. Colocar-se em relação com o outro e consigo mesmo. Ter um olhar crítico e uma clara visão de mundo. Ter o ímpeto do jovem artista revolucionário e a paz do artista maduro, contemplativo. Querer com todas as forças levar a cabo um projeto para, oxalá, encontrar um novo sorriso ou uma discreta lágrima. Uma expressão de espanto ou um olhar intrigado, reflexivo... Enfim...

Tudo isso para estar com o outro, diante do outro. E dialogar artisticamente, poeticamente, verdadeiramente.

Mais informações pelo telefone 47 99145-1480 ou pelo site www.ciacarona.com.br

