Chuva interrompe shows no Lollapalooza

Os shows do rapper paulistano Rashid e da banda LANY no Lollapalooza 2019 foram interrompidos por causa da chuva no começo da tarde deste sábado, 6. As duas apresentações tinham acabado de começar, Rashid tinha tocado apenas duas canções.

A produção do evento avisou que, por questões de segurança, o show teria uma pausa, por conta de raios próximos ao Palco Budweiser, o principal do festival.

"Se afastem das estruturas de metal", disse o produtor do Lollapalooza para o público.

Rashid era o primeiro rapper brasileiro a cantar nesta edição do Lollapalooza Brasil.

BK e Gabriel o Pensador tocam no domingo.

Os shows devem ser retomados ao longo do dia.