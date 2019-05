Chucky está de volta: 'Brinquedo Assassino' ganha trailer em português

ECONOMIA Presidente da Petrobras diz esperar melhores resultados no próximo trimestre

POLÍTICA Em audiência na Câmara, Moro defende ações da Justiça e permanência do Coaf

ECONOMIA Petrobras quer concluir estudos de parceria com chineses em agosto

POLÍTICA Moro diz que pacote anticrime pode ajudar no caso Marielle

POLÍTICA TRF analisa pedido do MPF para que Temer e Moreira Franco voltem à prisão

Enquete

De acordo com uma pesquisa levantada pelo Ibope, a aprovação ao governo do presidente Jair Bolsonaro caiu entre a população que resistiram a abraçar sua candidatura à Presidência. Você está satisfeito com o atual governo de Bolsonaro?

