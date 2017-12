Christopher Plummer no lugar de Spacey

A Associação de Correspondentes Estrangeiros de Hollywood anunciou na segunda-feira, 11, os indicados para a 75.ª edição da premiação do Globo de Ouro. Entre os indicados, a maior surpresa é Christopher Plummer, como melhor ator coadjuvante, por Todo o Dinheiro do Mundo, de Ridley Scott. Plummer, de 87 anos, gravou sua participação no filme no fim de novembro, a um mês da estreia nos EUA. A sua escalação foi para substituir Kevin Spacey no papel do magnata J. Paul Getty, após a decisão de Scott de retirá-lo do filme, mesmo com a produção já finalizada, por conta das denúncias de assédio sexual.

Entre os principais nomes desta edição, o filme A Forma da Água, de Guillermo Del Toro, lidera com sete indicações. O longa de fantasia, sobre uma zeladora que se afeiçoa a uma criatura encontrada no laboratório onde trabalha, concorre em categorias como filme de drama, diretor e atriz de drama para Sally Hawkins. The Post - A Guerra Secreta, de Steven Spielberg, vem em segundo lugar, com cinco indicações.

Lady Bird - A Hora de Voar, de Greta Gerwig, lidera entre os filmes de comédia, com quatro indicações. A cineasta, porém, não foi indicada para o prêmio de direção. Na categoria, apenas homens; além de Del Toro, Scott e Spielberg, concorrem Christopher Nolan, por Dunkirk, e Martin McDonagh, por Três Anúncios para Um Crime.

Já entre os prêmios de TV, a minissérie Big Little Lies, da HBO, principal vencedora do Emmy em 2017, lidera com sete indicações. Pela minissérie, que teria apenas uma temporada, mas recentemente teve uma segunda oficializada, as produtoras executivas e protagonistas, Reese Whiterspoon e Nicole Kidman, concorrem na categoria de melhor atriz em série limitada ou telefilme. Shailene Woodley, Laura Dern e Alexander Skarsgard concorrem nas categorias de coadjuvantes.

Produções populares entre o público, Game of Thrones (HBO), Stranger Things (Netflix), The Handmaids Tale (Hulu), The Crown (Netflix) e This Is Us (NBC) concorrem a melhor série de drama.

Séries antigas que recentemente foram trazidas de volta à TV também conquistaram indicações. Will & Grace, além de concorrer como melhor comédia, deu a Eric McCormack uma indicação de atuação em série de comédia. Já Kyle MacLachlan, vencedor do Globo de Ouro de melhor ator em série de drama em 1991, por viver o agente Cooper de Twin Peaks, volta a concorrer pelo papel, agora como ator em série limitada, pela temporada produzida este ano pela Netflix.

A cerimônia de entrega do Globo de Ouro está marcada para 7 de janeiro, em Los Angeles.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.