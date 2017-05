Christian Chávez posta foto com produtor de 'Rebelde' e fãs cogitam retorno

Desde a semana passada, os fãs de RBD têm tido mais esperanças de um possível retorno da banda, que ficou conhecida graças à novela Rebelde, e acabou em 2008.

Tudo começou no dia 5 de maio, quando Christian Chávez mencionou os outros cinco integrantes (Dulce Maria, Anahí, Maite Perroni, Alfonso Herrera e Christopher Uckermann) num tuíte. "Lembrem-se dos 'pois'!", escreveu, mas não se sabe o que isso significa.

O único dos integrantes a responder à postagem foi Poncho, que tuitou: "Hahaha! Óbvio! Todos nós temos incontáveis tropeços com 'pois'... Nunca me deixaram prendê-los". Vale lembrar que, desde o fim do RBD, os integrantes não costumam manter contato - com exceção de Chávez e Anahí, que são bastante próximos.

Nesta semana, as postagens nas redes sociais que indicam uma possível volta continuaram. Na última quarta-feira, 9, Chávez publicou uma foto ao lado de Pedro Damián, produtor da novela Rebelde e da banda, e na legenda escreveu: "Trabalhando para a nova geração".

