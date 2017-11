Chrissy Teigen critica sistema de detecção de fotos no iPhone

Chrissy Teigen fez questão de compartilhar que não ficou feliz com sua mais recente descoberta sobre o sistema de armazenamento de fotos do iPhone. Na última segunda-feira, 30, a usuária do Twitter Ell disse para as meninas procurarem o termo 'brassiere' (sutiã, em inglês) na galeria de imagens do celular e mostrarem os resultados.

Atenção todas as garotas!!! Entrem na galeria de fotos e escrevam 'sutiã'. Por que a Apple está salvando isso e transformando em uma pasta?", tuitou a usuária. Centenas de mulheres compartilharam seus resultados, incluindo Chrissy Teigen. "É verdade, se você digitar 'sutiã' na busca de suas fotos, aparecem as imagens de cada fotos de peito ou decote que você já tirou. Por que?", tuitou a modelo.

Após o tuíte ter viralizado, o The Verge fez uma reportagem explicando o que aconteceu. Em 2016, a Apple criou um reconhecimento de imagem no iOS 10, o que significa que o aplicativo de fotos pode detectar objetos nas imagens, mas mantém esses dados privados somente no dispositivo. Porém, isso vale para diversos termos, não apenas para 'sutiã'.

Chrissy testou alguns termos de busca e não ficou satisfeita com o resultado. "Ao digitar 'comida', você vê comida, mas 'pênis' não dá como resultado imagens de pênis e 'seios' não mostram seios. Apenas 'sutiã'", tuitou.