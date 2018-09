Childish Gambino adia turnê após machucar o pé durante show

O cantor Childish Gambino, também conhecido como Donald Glover, seu nome de batismo, precisou adiar alguns shows de sua turnê na América do Norte após ter machucado seu pé durante uma apresentação em Dallas no último domingo, dia 23.

A "This Is America Tour" deve ser retomada a partir do dia 2 de dezembro, em Nashville, no Tennessee, e os ingressos serão remarcados para novas datas.

O ferimento também forçou Gambino a cancelar sua participação no "Limits Music Festival" em outubro, em Austin. Porém, ele ainda deve se apresentar no "Voodoo Music + Arts Experience" em Nova Orleans, no dia 27 de outubro. Fonte: Associated Press