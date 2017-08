Chico Buarque cai no funk em faixa do novo disco

É, sim, Chico Buarque também subiu o morro. E caiu no funk. Lançado nesta terça-feira, 22, o vídeo com trecho de "As Caravanas", canção que encerra seu novo álbum, apresenta arranjos de Luiz Claudio Ramos e tem participação de Rafael Mike, integrante do grupo Dream Team do Passinho.

O vídeo, com menos de um minuto de duração, apresenta esse encontro. O arranjo de Ramos se transforma. Vai do jazz ao morro carioca. No caso, o calor do Rio de Janeiro é representado pelo "beatbox" criado por Mike.

O disco "Caravanas" chega disponível nas plataformas digitais e nas lojas físicas a partir desta sexta-feira, dia 25. O álbum é lançado pela gravadora Biscoito Fino.

Desde que anunciou o lançamento do novo trabalho, Chico tem municiado sua página no YouTube com alguns trechos do que poderá ser ouvido na íntegra em "Caravanas". "Massarandupió", por exemplo, é assinada por Chico Buarque e seu neto, Chico Brown. Bastidores da parceria foram publicados em vídeo no dia 16 de agosto.

No improviso, Chico formou parceria com Clara Buarque, também neta dele, para temperar a canção "Dueto", lançada originalmente em 1980. Juntos, eles cantam o sobre a conectividade, o estar próximo no ambiente virtual, citando aplicativos de mensagem, como Whatsapp, Skype, Facebook e Telegram.

