O músico Chico Buarque anunciou, com um vídeo no seu perfil do Instagram, a data de lançamento de Caravanas, seu novo álbum. Será no dia 25 de agosto.

Chico Buarque, que nos últimos anos revezava o lançamento de livros e discos, já divulgou Tua Cantiga, uma das músicas inéditas do álbum que lança agora, seis anos depois de Chico. Caravanas é o 23º disco do artista, e será lançado pela Biscoito Fino.

