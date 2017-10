Cher deve retornar aos cinemas em 'Mamma Mia 2', diz jornal britânico

A cantora Cher estaria se preparando para um retorno às telonas de cinema no musical Mamma Mia! Here We Go Again, sequência do musical de sucesso que teve trilha sonora feita pelo Abba. A estrela deve aparecer com duas músicas no longa-metragem, ao lado de Meryl Streep, Colin Firth, Pierce Brosnan, Julie Walters, Amanda Seyfried, Dominic Cooper e Christine Baranski, de acordo com o jornal britânico Daily Mail.

Apesar de ter ganho o Oscar de melhor atriz por sua performance em Feitiço da Lua, em 1988, a cantora estava afastada das câmeras, trabalhando em um musical da Broadway sobre sua vida e carreira.

O musical está sendo filmado na Croácia, mas as cenas de Cher devem ser gravadas ainda nesta semana em Londres.

Em entrevista ao jornal britânico, um executivo da produção do filme teria dito: "Cher é a nossa arma secreta. Se dermos detalhes, acabaremos com a diversão."