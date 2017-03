Chega a SP a nova versão de '5 X Comédia', que oferece riso com conteúdo

O dilema de uma arara de pet shop que perde a estribeira porque não consegue ser vendida convive com o de um pai de recém-nascido que enlouquece por um boneco da Peppa Pig; enquanto isso, Branca de Neve lê Simone de Beauvoir e se enche de Rivotril na busca de se tornar uma nova mulher, uma figurante tira o diretor do sério durante um teste de elenco, e um rapaz, Flavio, quer estabelecer regras para uma suruba que está prestes a começar durante uma festa que acontece no apartamento emprestado da mãe. Eis o ponto de partida para 5 X Comédia, espetáculo que foi uma das sensações do teatro brasileiro nos anos 1990 e que agora volta, em versão atualizada, no Teatro Frei Caneca, a partir desta sexta-feira, dia 10.

"Quando minha irmã Sylvinha concebeu o 5 X Comédia, em 1993, havia nos textos uma certa ingenuidade, um olhar mais voltado para dentro, para si, enquanto agora eles se voltam mais para fora. Estão impactados pela realidade que nos invade a cada segundo, mesmo quando as personagens são a Branca de Neve ou uma arara vermelha", comenta Monique Gardenberg, responsável pela direção da nova versão ao lado do comandante da antiga, Hamilton Vaz Pereira.

Para isso, o time atual é formado por especialistas no humor - nomes como os de Bruno Mazzeo, Debora Lamm, Fabiula Nascimento, Lucio Mauro Filho e Thalita Carauta. Também os autores dos textos têm como especialidade descobrir o lado mais engraçado da vida: Antonio Prata, Julia Spadaccini, Jô Bilac, Gregorio Duvivier e Pedro Kosovski.

Monique conta que os ensaios foram estimulantes. "Foi delicioso, o mundo dos sonhos", comenta. "Éramos cinco atores, cinco autores e dois diretores em uma troca intensa, todos criando com bastante liberdade, mas muita colaboração ao mesmo tempo. A coxia se tornou um segundo olhar, vivo, diário. E a parceria com Hamilton Vaz Pereira, uma aula."

E o desafio é grande justamente para manter viva uma tradição. "Eu me lembro de entrar em cena como um corredor de revezamento parte para a corrida - com a responsabilidade de não comprometer o todo, de não murchar o público com o seu quadro. Existia uma progressão muito feliz de esquetes na primeira versão", relembra Fernanda Torres.

5 X COMÉDIA

Teatro Frei Caneca. Rua Frei Caneca, 569 - Shopping Frei Caneca, 7º piso. 6ª, 21h. Sáb., 21h30. Dom., 19h.

R$ 50 / R$ 120. Até 30/4

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

